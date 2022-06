Při správné péči vám některé trvalky pokvetou až do podzimu: Které teď vysadit?

Toužíte mít na zahradě trvalky, které vás budou svými květy těšit i během podzimu? Je to možné, stačí jen vysadit ty správné druhy a dobře o ně pečovat.

Vyberte si do zahrady třeba třapatky, astry, rozchodník, sasanky a další letničky. Odmění vás bohatou paletou barev a některé vydrží kvést až do prvních mrazíků.

Sedmikráskovité sasanky

Pokud zasadíte sedmikráskovité sasanky na slunné nebo polostinné stanoviště do výživné a vlhké půdy, svými bílými, růžovými, ale i červenými či fialovými květy bude zdobit zahradu až do pozdního léta a začátku podzimu. Sasanky někdy dorůstají až do výšky 80 cm, bude se jim dobře dařit třeba v blízkosti hortenzií. Jakmile si sasanka na místě, které jste pro ni zvolili, zvykne, začne vytvářet hezké porosty a trsy a pěkně tak vyplní prázdná místa pod stromy nebo pod vysokými keři. Kromě občasné zálivky nepotřebují sasanky zvláštní péči, na konci podzimu je ostříhejte.

Sasanka Admirál Zdroj: Shutterstock

Náš tip:

Sasanka Admirál

Sasanka Admiral patří mezi mákovitokvěté druhy sasanek, které mají svůj původ pravděpodobně v jihovýchodní Evropě. Dosahuje výšky jen přibližně 25 cm a kvete od března do října v závislosti na období výsadby. Při správné péči může kvést celé léto a znovu na podzim!

Hnědý střed a žluté okvětní lístky - to je třapatka velkokvětá. Zdroj: Profimedia

Zářivá třapatka

Zlatožluté květy s hnědým středem vás budou těšit celé léto a pak ještě i v září. Třapatka zářivá i velkokvětá rostou v bohatých trsech a stejně tak jako nesou barvu teplého slunce, vyžadují i slunečné místo, kde se jim bude dobře dařit. Nakombinujte je v zahradě třeba s šantou kočičí nebo krásnoočkem.

Hvězdnice vytvářejí nádherné kvetoucí trsy. Zdroj: Profimedia

Barevné hvězdnice

Máte rádi květy v odstínech modré? Radost vám udělá hvězdnice novobelgická, trvalka kvetoucí od léta do podzimu. Opět má ráda sluníčko, propustnou půdu, některé druhy snesou i hodně nízké teploty a nepyšní se jen modrou nebo fialovou barvou, ale také růžovou nebo bílou. Často se vysazují společně s dalšími letničkami.

Máte rádi květy v odstínech modré? Radost vám udělá hvězdnice novobelgická. Zdroj: Profimedia

