Některá semena potřebují mráz: Které trvalky je potřeba vysévat právě teď?

Už se nemůžete dočkat, až to znova vypukne a vy si užijte pobyt na zahradě o něco déle každý den? Už nyní na přelomu ledna a února můžete začít s výsevem. Nejen zeleninu, ale i trvalky lze vysít takhle brzy. Víte, co vysévat už koncem ledna?

Zdroje: hobby.magazinplus.cz, www.receptyprimanapadu.cz

Zima některým semenům trvalek svědčí

Jak to ta příroda vymyslela, že některá semena lépe klíčí po přemrznutí! Například levandule je právě takovou rostlinou. Proto se stane spíš, že se vám vysemení sama, než že vzklíčí ze semen v kontejneru doma. Rostliny, které klíčí lépe po přemrznutí, můžete připravit na výsev doma takzvanou stratifikací.

Semena se stratifikují v domácích podmínkách v chladničce. Stačí tam umístit semena zabalená v papíru, aby vám tam nezabíraly příliš mnoho místa. Pokud chcete vysévat semena, která potřebují projít stratifikací, do kontejnerů, můžete je v tuto dobu umístit na chráněné místo na terasu, balkon nebo do skleníku. Řiďte se instrukcemi na obalu semen. Některá semínka budou nachystaná ke klíčení již po čtyřech týdnech, jiná potřebují být vystavena chladu i několik měsíců. Mezi trvalky, které můžeme vysévat už teď v lednu, patří koniklec, hořec, lupina nebo stračka.

Které rostliny předpěstovat doma?

Předpěstovat doma můžete durman, který je sice trvalkou, ale teplomilnou, takže jej budete muset na zimu schovávat domů. Také exotickou kanarínu, známou také jako Kanárský zvonek, i běžnější pantoflíček, petúnie, muškáty či barvínek. I některé letničky jsou vhodné k lednovému výsevu. Sem patří rozhodně většina druhů lobelek. Rostliny budou rozhodně potřebovat světlo i vláhu, ale s tou to zatím nemusíte přehánět, stačí zeminu rosit. Klidně vysévejte hodně nahusto, stejně bude nutné později rostliny vytřídit a rozsadit. Můžete také vysít okrasnou travinu kortadérii čili pampovou trávu. Ta se smí vysévat po celý rok, ale v zimě nejlépe pod sklo. Stejně jako řada dalších zdobných travin, které lze vysévat už v lednu.

Kortaderie dvoudomá (Cortaderia selloana), známá jako pampová tráva. Zdroj: lunamarina / Shutterstock.com

Lednový výsev zeleniny

Leden je také ve znamení předpěstování zeleniny. Ideálním místem, kde vám mohou rostlinky spokojeně klíčit, je zimní zahrada, vnitřní parapet okna, ale také skleník. Mezi zeleninu, kterou můžete už vysít, patří salát hlávkový i listový a papriky určené k rychlení. Také některé okurky snesou brzký výsev, stejně tak jako květáky, brokolice nebo například celer. Přichystejte si kontejnery a šup s nimi na parapet.

S předpěstování salátu můžete začít výsevem v lednu. Zdroj: VittoriaChe/Shutterstock.com

Předpěstujte si bylinky lednovým výsevem

Pokud plánujete vysévat také bylinky, i to je možné. Ze semen vysetých v lednu můžete vypěstovat bazalku, řeřichu, roketu, kopřivu, či kozlíček polníček. Pažitka, petržel, čekankové puky a naťová cibule taky porostou a ideálně se jim bude dařit u dobře osvětleného okna.

Naklíčená řeřicha zpestří jídelníček i teď v zimě. Zdroj: PosiNote/Shutterstock.com