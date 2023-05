Připravte včelám v zahradě hostinu. Budou pak pracovat pro vaši úrodu!

Není nic krásnějšího, než se podívat na zahradu plnou rozvitých květů, nad nimiž za neustálého bzučení probíhá čilý život. Na některý hmyz by každý z nás nejraději zapomněl, ovšem bez pilných včel by zahrady vzkvétaly jen sotva. Přilákejte užitečné opylovače k sobě na zahradu těmi správnými rostlinami. Připravte včelám v zahradě hostinu v podobě medonosného koutu.

Včely jsou hmyz, který chcete na své zahradě mít. Každému se při slově včela vybaví hlavně med, ale tento pilný hmyz je v přírodě a na zahradě ještě užitečnější, než jen pro svoji sladkou hmotu a další produkty, které od nich získáváme. Důležitější je jejich činnost při opylování rostlin. Bez nich by byly na vzestupu takzvané větrosnubné rostliny a dost možná byste se nemohli kochat krásnými květinami na své zahradě. Zkrátka a dobře, díky včelám a jejich pilné práci je zachována rozmanitost druhů rostlin v naší přírodě. A jak je podpořit a přilákat na svou zahradu? Návod je jednoduchý, dopřejte jim tu správnou květenu.

Potrava pro včely na celý rok

Pokud zvolíte správné rostliny, můžete včelám vytvořit koutek, kde budou mít hody po celý rok. Na jaře se jim určitě budou zamlouvat ovocné stromy a cibuloviny, v podzimním čase zase jistě nepohrdnou letničkami či trvalkami.

Jací zástupci z rostlinné říše jsou pro včely nejlepší, se můžete podívat na videu:



V jednoduchosti je krása a u včel to platí dvojnásob. Velké moderní květy sice vaši zahradu ozdobí, ale pro včely mají jen malý užitek. Květy jim nenabídnou prakticky nic, co by mohly sbírat. Naopak obyčejné květiny, které známe spíš z luk a strání, jsou pro pilný hmyz hotovým rájem na zemi. Takovou malou loučkou plnou pestrobarevných kvítků můžete snadno umístit i na svou zahradu.

Dopřejte jim nektar

Včely se živí nektarem určitých rostlin a díky jejich přelétání z květu na květ pak dochází k tolik potřebnému opylení. Pokud máte na své zahradě vrbu jívu, věřte, že to je jedna z jejich nejoblíbenějších lahůdek. V jarních měsících se pro včely stávají rájem ovocné stromy – jabloně, třešně, hrušně nebo švestky.

Bylinkovou zahrádku budou včely milovat, musíte ji však nechat rozkvést. Zdroj: nnattalli / Shutterstock.com

Milují bylinky

S nastupujícím létem si včely pochutnají zase na trvalkách. Vysaďte ty, které využijete i vy v kuchyni. Kvetoucí bylinky totiž působí na pruhované návštěvnice zahrady jako magnet. Vysaďte si tedy bylinkový záhon a spojte příjemné s užitečným. Lákadlem je pro včely oregano, šalvěj, tymián a mateřídouška. Navíc se jedná o voňavé a krásné rostliny, jejichž přítomnost na záhoně potěší vás i včely.

Plamenka latnatá je květinou našich babiček. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nabídněte jim paletu barev

Kromě bylinek nabídněte včelám i trochu barev. Nádherná na pohled je kyprej vrbice (Lythrum salicaria), která kvete v odstínech růžové. Další odolnou krásku vysazovaly už naše babičky - plamenku latnatou (Phlox paniculata). Je variabilní a můžete s ní na záhoně vykouzlit krásné různobarevné kreace. Doplnit předchozí krásu pak můžete rozchodníkovcem (Hylotelephium). Ten včely potěší lahodným nektarem a vás zase karmínovými drobnými kvítky.

A proč to všechno?

I když se to na první pohled nemusí zdát, medonosné rostliny z přírody mizí. Na vině mohou být postřiky proti škůdcům, moderní výsadby a likvidace plevele, mezi něž často zahrádkáři řadí i pampelišky, různé druhy jetele nebo sedmikrásky. Tyhle rostliny ale právě včely milují a vyhledávají. Ani krásně upravené zahrady, s nízkým sekaným trávníkem, včelám příliš možností nenabízejí. Jenže pokud nebudou včely, připravíme se nejen o jejich produkty, ale i o nádhernou rozmanitost přírody a její šťavnaté plody.

Zdroje: www.youtube.com, living.iprima.cz, www.magazinzahrada.cz, vcelstva.czu.cz