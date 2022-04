Proč je důležité nechat na zahradě kus divočiny: Skvělá ochrana před škůdci

Vytvoříte ji snadno a rychle. A bude nesmírně užitečná. Přirozená biologická ochrana před přemnoženými škůdci je totiž to nejlepší, co si můžete přát.

Na křehkých výhoncích rostlin se objevily mšice – už na nich však hodují larvy slunéček a pestřenek. V noci přebírají štafetu pilní škvoři. Drobní pěvci nosí do hnízd spoustu housenek. V noci, když ptáci spí, pod keři dupe funící ježek, který slupne i malého slimáka. Pod rouškou tmy si na plži smlsne i plachá ropucha nebo drobný střevlík. A za slunečního svitu zase ještěrka nebo slepýš. Užovky i štíhlé lasičky pronásledují hraboše až do podzemního hnízda. Kdo by si nepřál takové pomocníky? Na oplátku potřebují jen úkryt k bezpečnému odpočinku a zahradu prostou toxických pesticidů. Pomohou udržovat přírodní rovnováhu, oživí zahradu a přinesou nám dobrý pocit z pomoci přírodě.

Čím pestřejší je zahrada, tím lépe. Výtečnými prvky jsou například okrasná jezírka a suché zídky, které přinášejí užitek i krásu. Jejich vybudování je však náročné. Zato malou divočinu vytvoříte v klidném koutě zahrady celkem snadno a rychle. Velmi prospěšná bude již tuto sezonu.

Starý pařez

Obyčejný trouchnivějící pařez nabízí úkryt nesčetné drobotině. Například dravým druhům kovaříků, drabčíků, pestrokrovečníků, škvorům.

Štěrbiny vyhledávají i střevlíci, kteří pomáhají hubit plže. Staré trouchnivějící dřevo je navíc jedinou potravou pro larvy vzácných a krásných tesaříků a krasců. Pařez ovšem poslouží nejen hmyzu. Ve škvírách pod kořeny se mohou ubytovat ještěrky a užovky, ve vykotlaném dřevě najde úkryt lasička. A nemusí to být jen pařez stromu, který zde kdysi rostl, ale zrovna tak i pařez donesený, položený na zem a zasypaný trochou zeminy a listí.

Troška dobrého plevele

Díky bujně rostoucímu trsu kopřiv se vylíhne nová generace baboček, a nejen kopřivových – kopřivy mají v oblibě i housenky ostatních druhů.

A třeba si sem na mladé výhonky zjara zajdete také – pro všechny bude dostatek, protože kopřivy rychle obrůstají. Snadno je odkudkoli přesadíte – stačí vyrýpnout a zasadit kousek trsu nebo jen trochu spleti oddenků zaházet kompostem (kopřivy se díky oddenkům hojně rozrůstají do šířky). Velmi užitečné jsou i další plané rostliny – poskytnou mnoha živočichům úkryt i potravu. V bujné spleti se bude také dařit půvabným světluškám, jejichž larvy se živí plži.

Husté křoví

Křoviny poskytnou úkryt i potravu ptákům. Ideální jsou husté keře, ve kterých mohou bezpečně hnízdit.

Květy dřevin nasytí pestřenky, včely a motýly, plody pak dospělé opeřence (mladým nosí hmyz i ptáci, kteří pojídají semena a ovoce). Skvěle poslouží rychle rostoucí bez a ptačí zob, pohledný brslen, dřín, svída a pámelník, něžná planá růže. Výtečné jsou i další trnité keře, jako je hloh, dřišťál, řešetlák, trnka, rakytník, ostružiník. Jsou nenáročné, stačí je vysadit a opatrovat, dokud se neujmou a nezesílí – do té doby je za sucha zalévejte a zbavujte konkurence plevele – stačí ho vytrhat nebo posíci v bezprostřední blízkosti sazenice. Listí pod nimi nehrabte, spadané je útočištěm mnohé drobotiny a po rozložení poskytne rostlinám výživu.

Kousek stařiny

Ostrůvek neposečené trávy bude plný života, když ho ovšem nepokosíte, ale necháte v přirozeném stavu až do zimy.

Suchá stébla jsou výtečným zimním útočištěm pro spoustu užitečného hmyzu. S oblibou pod nimi zimují slunéčka – a jen pokud se dočkají jara, rozmnoží se a budou lovit mšice. Domov zde naleznou i královny čmeláků, na jejichž úspěšném zimování rovněž závisí osud dalších generací. Ubytují se i draví střevlíci, drabčíci a škvoři. A ptáci zde najdou semínka.

Recyklované květináče

Posloužit mohou i staré střešní tašky a rozbité květináče. Pokud je naskládáte na sebe, vznikne ideální úkryt pro škvory a další drobné pomocníky.

Kupa dřeva

Skvělé služby prokáže obyčejná kupka polen. I pokud dřevem topíte, můžete využít kusy, které jsou buď moc velké do kamen a špatně se zpracovávají (kvůli tvaru, hřebíkům, sukovitosti), nebo jsou již příliš staré, trouchnivé, a tudíž málo výhřevné. Ovšem ani trochy kvalitních polen není škoda. Komínem proletí raz dva, na zahradě budou sloužit několik let. Stejně užitečné jsou silnější větve i drobné klestí. Pokud z nich vytvoříte pořádnou kupu, připravíte ideální prostředí pro hnízdění rozkošného droboučkého střízlíka nebo libě pějících pěnic. A ukryjí se zde i mnozí další vítaní hosté.

Malá džungle s liánami

Chvíli trvá, než keře povyrostou. Kupa klestí je zatím nahradí, zvláště pokud ji navíc obestřou popínavé rostliny. Pokud do divokého koutku vysadíte bujně rostoucí popínavky, jako jsou chmel, břečťan nebo opletník, stane se z něj ještě letos džungle plná života. Hustá vegetace poskytuje úkryt velkému počtu živočichů.

Kamenný hrad

Do slunné části domácí divočiny navršte kupu kamení. Nejlépe poslouží, pokud ji ze severní strany přihrnete hliněným valem pro ochranu před větrem a před zimou. Ideálním podložím je vrstva písku nebo štěrku. Tento jednoduchý hrad poslouží jako úkryt hbitým ještěrkám, vzácným užovkám a křehkým slepýšům. Plazi potřebují teplo, na osluněných kamenech se budou s rozkoší vyhřívat, pod nimi naleznou bezpečné útočiště. Úkryt k dennímu odpočinku zde najde i lasička, v drobných skulinách se mohou ubytovat čmeláci a včelky samotářky.

Peřina z listí

Kupa listí, chráněná proti rozfoukání příkrovem z větví, je ideálním útočištěm pro ježky, ropuchy, užovky i ještěrky, stejně jako pro celou armádu užitečného hmyzu včetně motýlů, čmeláků škvorů a slunéček. Mohou zde vyvádět mladé i přečkat zimu. Ježek si na podzim vydupe útulnou komůrku, jejíž slisované stěny pěkně izolují. Anebo mu můžete komfort ještě zvýšit a pod kupku připravit zimovací domek o rozměrech přibližně 40 x 40 x 30 cm, s otvorem kolem 10 x 10 cm, z části vyplněný suchým listím, senem nebo slámou. Právě ochrana před vlhkem mu velmi prospěje. Ropucha se naopak ráda zahrabe ve vlhké půdě pod listím.

