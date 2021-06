Rajčata zachrání cibule, rajčatové záštipky a spodní listy zase vybijí mšice

V dnešní době zhýralého plýtvání vzniká velké množství odpadu, který obvykle končí v koši nebo v lepším případě v kompostu. Přitom mnoho z toho můžeme využít ve svůj prospěch, respektive k našemu užitku. A to nejen ve své domácnosti, ale i na vaší zahradě.

Zdroj: www.ceskestavby.cz, hobby.instory.cz, hobby.magazinplus.cz

Skvěle lze tento přístup aplikovat v kuchyni, protože během vaření pokrmů nám zůstane mnoho nevyužitých částí potravin. Nakoupili jste více cibule? Jak naložit se slupkami, oschlou natí či nevyužitou oloupanou cibulí, když ji nespotřebujete celou?

Cibule kreativní

První, co jistě každého napadne, je známé barvení vajíček na Velikonoce. Právě cibulovými slupkami dosáhnete specificky hnědého odstínu a se slupkami z červené cibule zas nádherně vínové barvy. Stačí vložit slupky do hrnce, zalít vodou a ponořit připravená vajíčka. Pro lepší výsledek lze přidat lžíci octa. Pak už jen vše společně vařit.

Vysadit můžeme odříznutou spodní část cibule s kořínky. Zdroj: The little paint / Shutterstock.com

Cibule stále čerstvá

Mnozí z nás vyhazují spodní i horní část cibule. A je to velká škoda. Můžete mít doma čerstvou cibulku vždy a ihned po ruce. Stačí pouze odříznutou část s kořínky vložit místo do odpadkového koše do navlhčené zeminy a po pár týdnech se už jen radovat z růstu nové cibulky. A tak stále dokola.

Cibule chrání před hmyzem

Cibulové slupky vám výborně pomohou chránit brambory proti broukům a larvám. Udělejte si nálev právě z nich. K jeho výrobě budete potřebovat 1 kg slupek, které přivedete k varu v 1 litru vody a necháte ho vařit po dobu 24 hodin. Pak už stačí výluh přefiltrovat a smísit s 10 litry vody. A vše je připraveno k následnému postřiku na zasažená místa.

A jak na plíseň?

Proti plísni bramborové přihoďte ke slupkám i zbytky natě. Budete potřebovat něco kolem 1kg odpadu a ten nechte asi 8 - 10 dní kvasit v 10 l vody. Poté pravidelně v poměru 1 : 5 používejte k zalévání, protože skvěle posiluje obranyschopnost nejen brambor, ale i jiných rostlin. A kromě toho? Tento zázračný elixír s vámi povede také úspěšný boj proti plísni šedé na jahodách a proti pochmurnatce mrkvové.

V těchto dnech už vám jistě krásně rostou z jara zasazená rajčata. A než se dočkáte jejich plodů je potřeba listy důkladně vyštipovat a někdy odstranit i jejich spodní listy, zasahující do půdy. Obvykle končí v kompostu nebo v kontejneru na bioodpad. Ovšem to je obrovská škoda, dají se ještě užitečně využít.

Listy z rajčat obsahují alkaloidy, které účinně hubí hmyz Zdroj: Shutterstock.com

Rajčatové listy pokoří škůdce

Listy z rajčat obsahují alkaloidy, které účinně hubí hmyz, a to především mšice. Příprava postřiku je velmi snadná a nenáročná. Budete potřebovat 80 g rajčatových listů, 1 l vody, trochu mýdla a pak už pouze láhev s rozprašovačem. Rajčatové listy pokrájejte na menší kousky a namočte je do 1 l vody. Druhý den vše sceďte. Pak už stačí dodat nastrouhané mýdlo a aplikovat rozprašovačem.

A další vychytávka? Přebytečné části rostlin rajčat nechte v poměru 1 kg na 10 l vody kvasit asi 14 dní. Vyrobte postřik zředěním s vodou v poměru 1:1. Používejte na košťáloviny asi tak 1 - 2x týdně a zcela s úspěchem zapudíte běláska zeleného. V případě, že použijete zkvašený roztok k zalévání, budou vaše záhony bezpečně chráněné před slimáky.

Takže hrajte si se zbytky a buďte kreativní! Je škoda nevyužít vše, až do morku kostí, jak se lidově říká. Vše může být ještě pro něco užitečné.