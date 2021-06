Jak vyléčit chřadnoucí, žloutnoucí okurky jódem a starým chlebem?

Patříte mezi vášnivé pěstitele okurek a už se nemůžete dočkat vlastní sklizně? Ať už pěstujete ty polní, zvané „nakládačky“ nebo salátové, v horkých letních dnech je jim potřeba věnovat zvýšenou pozornost a péči. Všimli jste si, že vašim okurkám najednou začaly žloutnout listy? Úrodu vám zachrání nejen obyčejný jód, ale i starý chleba.

Jestliže vás zaskočila situace, kdy listy vašich opečovávaných okurek začínají žloutnout a vysychat, neházejte flintu do žita, jak se říká. Stačí dát na rady ostřílených zahradníků a tento zapeklitý oříšek jednoduše rozlousknout.

Co všechno může způsobit žloutnutí listů okurek?

Nedostatek světla

Rostliny okurek rostou jako z vody a horní nové listy častokrát překrývají ty spodní tak, že se k mnoha z nich nedostane dostatek světla a slunce. Sazenice mohly být vysazeny vedle sebe velmi blízko a ve fázi růstu mají prostě jen okolo sebe málo místa. Takže žádný fatální problém. Jednoduše stačí pouze zažloutlé listy odříznout.

Nerovnovážný systém zavlažování

Během normálních letních dní je optimální zalévat okurky tak dvakrát až třikrát týdně. Pokud nastanou horké dny, je nutné každodenní zavlažování. Jakmile jejich půda vyprahne, vysychají a žloutnou. Okurky jsou velmi citlivé na extrémy, takže jim dopřejte vody tak akorát. Neměly by být ani příliš přelité, protože pak začnout jejich kořeny a stonky hnít a listy ztrácejí vitalitu.

Půda okurek by nikdy neměla vyschnout. Zdroj: Profimedia.cz

Mechanické poškození kořene

Nejčastěji k němu dochází během odstraňování plevele. Takže žádná motyčka, ale vytrhávejte nechtěné rostliny ručně a s citem.

Zákeřné plísně

Prvními příznaky, že jsou okurky napadeny plísní, bývají nahnědlé skvrny na okrajích listů a postupné žloutnutí. V tuto chvíli je potřeba ihned zareagovat a pravidelně nasadit účinné prostředky. Můžete zvolit cestu chemie, anebo být šetrní k přírodě a dát se cestou ověřených přírodních zálivek a postřiků.

Jód je skvělým pomocníkem na zažloutlé listy okurek. Zdroj: Profimedia.cz

Využijte jako záchranáře jód a starý chléb

Proč nesáhnout po ověřených metodách našich dědů a babiček? Stačí mít po ruce 1 bochník chleba, který rozdrobíte a namočíte v nádobě s odstátou vodou a přidáte 1 - 2 velké lžíce jódu. Vše nechte přes noc rozpustit a druhý den směs pečlivě promíchejte a rozřeďte s 10 litry vody. Roztok, který nevyužijete hned, přelijte do lahví a mějte uložený ve sklepě, kde není takové teplo a zbytečně moc světla. Pak už stačí každých 14 dní touto výživnou směsí vaše okurky pravidelně zalévat, a to až do podzimu.

Použijte chleba s jódem jako lék při pěstování okurek. Zdroj: Profimedia.cz

Další skvělý pomocník je jód a cibulové slupky

Nevyhazujte slupky od cibule, ale nehte si je pro vaše okurky. Jakmile jich budete mít něco kolem 700 ml, nasypte je do 10 litrů vody a přiveďte vše k varu. Směs pak nechte tak 12 - 15 hodin odpočívat a poté ji zřeďte v poměru 8 litrů vody na každé 2 litry odvaru. Můžete používat každých 10 - 12 dní k zalévání nebo i jako postřik listů.

A ještě jednou jód, tentokrát s mlékem

Další vyzkoušenou a užitečnou alternativou k odstranění žlutých listů okurek je směs 30 kapek jódu, 20 gramů nastrouhaného přírodního mýdla a 1 litru obyčejného mléka. Promíchejte vše v zahradním kyblíku s vodou a druhý den máte připraveno k použití. Dopřejte ho okurkám každých 10 dní jako zálivku.

Zdroje:

www.cs.technolong.com

www.che.herbefe.ru

www.thebridgestudio.ru