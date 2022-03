Bělení zubů jedlou sodou: Jaký je správný postup, abyste dosáhli žádoucí účinek

Bělení zubů jedlou sodou není nic nového. Víte, že ji ale můžete použití mnoha způsoby? Nikdy však nezapomeňte, že silné drhnutí zubů je nevhodné jak u bělení, tak při běžné péči. Na zuby se musí zlehka a s trpělivostí.

Než se vrhnete na bělení zubů pomocí jedlé sody, měli byste vědět několik základních informací, které zmiňují zubaři a lékaři. Jedlou sodu je možné aplikovat při čištění zubů i pro potřebu bělení zubu, ale nikdy nepřekračujte maximální doporučenou dobu. Cílem je pomalé bělení, které nenaruší zubní sklovinu, ani nezhorší stav dásní. Pokud pociťujete změny na dásních či dokonce začínající zánět, okamžitě přestaňte jedlou sodu k zubní hygieně používat.

Způsobů, jak aplikovat sodu na zuby je hned několik I když samotná jedlá soda nebyla nikdy středem zájmu vědeckých studií, překvapivě to neplatí pro kombinaci sody s pastou na zuby či peroxidem. Testování těchto kombinací proběhlo a jejich účinek je nepochybný, ovšem ne přes noc. Studie z roku 1998 Laboratorní hodnocení bělení zubů pomocí zubních přípravků s hydrogenuhličitanem sodným (Laboratory assessment of tooth whitening by sodium bicarbonate dentifrices) i Bělení zubů in vitro pomocí zubní pasty na bázi hydrogenuhličitanu sodného a peroxidu sodného (In vitro tooth whitening by a sodium bicarbonate/peroxide dentifrice) uvádějí, že bělící účinky jsou výsledkem až několikatýdenního používání.

Způsobů, jak aplikovat sodu na zuby je hned několik. Zdroj: shutterstock.com

Jak použít jedlou sodu k bělení zubů?

Jak už bylo řečeno, můžete si vybrat, který způsob je vám nejpříjemnější. Zda budete spoléhat jen na zubní pastu se sodou, anebo vyzkoušíte jinou kombinaci.

Nejjednodušší a nejlenivější způsob je použít trošku sody při každém čištění zubů. Dejte malé množství zubní pasty na štětiny kartáčku, tak jak jste zvyklí, a pastu poprašte nebo namočte do trošky jedlé sody. Vyčistěte si zuby, jak jste zvyklí a vypláchněte ústa.

Zuby vybělte obyčejnou pastou ze sody a vody

Další možností je udělat si pastu ze sody přidáním pár kapek čisté pitné vody. Smíchejte tekutinu s jedlou sodou v takovém poměru, aby vám vznikla hustá kaše, kterou kartáčkem nebo prstem aplikujete na chrup. Nechejte působit 2–3 minuty a dobře vypláchněte.

Bělení zubů sodou a citronem

Jedlá soda se s oblibou používá také v kombinaci s něčím kyselým. Vzniklá chemická reakce pomáhá i čištění zubního kamene. Navíc pokud použijete citron i jeho šťáva má bělící účinky. Smíchejte pastu, tak jako v případě použití vody a nechejte působit maximálně dvě minuty.

Na sociálních sítích se objevil trik, který spočívá v bělení sodou a jahodami. Jde o stejný princip. V případě jahod je to kyselina jablečná, která pomáhá bělení jak v kombinaci se sodou, tak i sama o sobě.

Testovanou a také používanou kombinací k bělení zubů pomocí sody je její použití v kombinaci s peroxidem vodíku Zdroj: profimedia.cz

Zuby pomůže bělit i peroxid? Nedoporučujeme!

Testovanou a také používanou kombinací k bělení zubů pomocí sody je její použití v kombinaci s peroxidem vodíku. Používá se výhradně 1% - 3% peroxid, nikdy ne silnější! Smíchá se půl lžičky peroxidu s půl lžičkou sody, vymíchá se řídká pasta a použijte se na zuby. Maximální doporučená doba je 1–2 minuty. My však tento postup raději nedoporučujeme.

POZOR!

Nikdy nepřekračujte dobu působení u žádného ze zmíněných postupů. Poškození zubů může mít trvalé následky a jak víme, jejich oprava je nejen nepříjemná, ale také drahá. Proto je vždy lepší bělení zubů svěřit odborníkům.

