Které ovoce a zelenina prokazatelně bělí zuby?

Víte, že i ovoce a zelenina pomáhají zubům ke krásnému bílému vzhledu? I potraviny totiž dokáží čistit zuby. Prozradíme, které ovoce a zelenina jsou nejúčinnější a zanechají vaše zuby čistě bílé.

Bílé zuby chceme všichni

Naše zuby jsou nedílnou součástí vizáže. Za posledních několik desítek let i dentální hygiena pokročila mílovými kroky a na vzhledu i zdravém stavu našich zubů je to znát. Pokud chcete mít zuby bělejší, pak můžete. Bělení zubů je možné i doma. O neviditelných opravách a dostavbách zubů ani nemluvě.

Jak je to ale s potravinami? Které ovoce a zelenina jsou skutečně přínosné a zanechají zuby pěkně bílé? Je to pravda, že jablko zuby očistí, stejně jako zubní kartáček?

Které ovoce pomáhá očistě zubů?

Stejně tak jako některé potraviny či návyky způsobují žloutnutí a zhoršují vzhled zubu, jsou tu i takové, které pomáhají. Důležitou roli hraje kyselina jablečná. Pomáhá bělejšímu vzhledu zubů a zároveň podporuje tvorbu slin. Překvapivě najdeme kyselinu jablečnou nejen v jablkách, ale také v jahodách či vodním melounu. Toto ovoce navíc přispívá k očištění zubů i mechanicky vláknitou dužninou, což je samo o sobě pro zuby skvělé.

Řapíkatý celer pomáhá k očistě zubů Zdroj: Profimedia

Ze stejného důvodu lze proto doporučit také řapíkatý celer, mrkev či brokolici. Chcete-li však konzumovat toto ovoce či zeleninu pro jejich očistné vlastnosti, pak by měla být syrová.

Bělící účinky ovoce

Mírně bělící účinky jsou spojovány především s konzumací čerstvého ananasu. Bromelain obsažený v ananasech pomáhá odstranit vrstvu plaku, která souvisí se zabarvením zubů. Plak totiž často absorbuje barviva v potravinách a ty díky tomu na zubech ulpí. Ananasy vrstvu plaku naruší nejen mechanicky, ale také tímto enzymem. Ten je obsažen také v exotické papáje. Díky tomu, je to ovoce vhodné pro kuřáky. Vyzkoušejte, jestli vám papája či ananas pomohou se zabarvením zubů po pití červeného vína či kávy.

