Bolí vás kolena? Smíchejte tyto 3 ingredience a pijte ráno nalačno. Je to zázrak

Bolest kolen je nepříjemná záležitost, která nás dovede někdy značně omezovat v běžném životě. Zkuste si pomoci nejen při bolesti, ale i preventivně. Pokud vám vyhovuje přírodní léčba, sáhněte po třech běžných ingrediencích. Které to jsou?

Bolest kolen patří k nejčastějším onemocněním pohybového aparátu a příčiny jsou různé. Někdy se jedná o opotřebovaný kloub léty či sportem, jindy zas o zranění či nepříjemný zánět. Pokud bolest neustupuje, vždy byste měli situaci konzultovat s lékařem. Ovšem ulevit si můžete i v pohodlí domova, a to nápojem, který je na klouby doslova „jedničkou“.

Příčiny bolesti kolen

Nejčastěji jsou kolena poškozena zraněním, a to například natržením menisku, zánětem šlach či tzv. běžeckým kolenem. A tato poškozená místa se mohou čas od času „ozývat“. Příčinou je mnohdy i artritida, nebo vykloubená čéška či bolest po zákroku. Bolest je ovšem také často způsobena sedavým zaměstnáním, nedostatek pohybu, nebo naopak přetížením. Zkuste proto dodat tělu potřebné látky, a to přírodními prostředky.

Nejčastěji jsou kolena poškozena zraněním, a to například natržením menisku, zánětem šlach či tzv. běžeckým kolenem. Zdroj: profimedia.cz

Banán, cibule a kurkuma je supermix

Oloupejte si jeden banán a pokrájejte ho na kolečka. Pak ho vložte do mixéru a přidejte 1 pokrájenou červenou cibuli, 1 čajovou lžičku mleté kurkumy a 200 ml vody. Následně veškeré ingredience řádně rozmixujte a nalijte do sklenice přes sítko. A jak užívat? Nejlépe každé ráno, a to nalačno.

Banán

Díky vysokému obsah draslíku budete pravidelnou konzumací banánu předcházet bolestem. Navíc bohatě zastoupená vláknina pomáhá vyplavovat z těla toxiny a podporuje správnou činnost střev.

Cibule

Obsahuje nejen vitamíny A, B a C, ale také hořčík, železo, jód a měď. Dokonale podporuje imunitu a vyrovnává hladinu cukru v krvi.

Kurkuma

Kurkuma obsahuje látku, která funguje jako přírodní antibiotikum a pomáhá tlumit bolest. Zároveň zlepšuje mozkové funkce, a snižuje rizika kardiovaskulárních onemocnění. Stejně tak je velmi nápomocná při léčbě artritidy. A protože vás „nakopne“ zahání stavy smutku a depresí. A dokonce zpomaluje proces stárnutí.

Citronová šťáva půsoCitron si nakrájejte na malé kousky a vložte ho do plátěného sáčku. Zdroj: Profimedia

Zkuste i citronový zábal

Citron si nakrájejte na malé kousky a vložte ho do plátěného sáčku. Následně jej na chvíli ponořte do teplého sezamového oleje, poté sáček s citronem lehce vyždímejte a přiložte jako obklad na bolavé místo. Nechte působit alespoň 10 minut, a to nejlépe dvakrát denně, do té doby, dokud bolest neustoupí.

Jednoduché cvičení proti bolesti kolen

Od bolesti kolen si můžete ulevit i pomocí jednoduchého cvičení. Podívejte se na video, jak na to:

Zdroje: www.jakzdrave.cz, svetkreativity.cz, www.vitalitis.cz