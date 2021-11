Jak si poradili naši předci s bolestí v krku: Přírodní způsoby lepší než chemie

Dny plné slunce a letní pohody jsou letos už fuč, to je jisté. Na srdci však zahřálo i nádherné babí léto a počínající podzim. S nastupujícím sychravým počasím se objevují i nějaké ty virózky a bolesti v krku. Ale nemusí to být hned tak zlé, jak to vypadá. Domácí léčba, kterou ihned nasadíte, bývá často velmi účinná. Víme, co vám pomůže a uleví!

Znáte to každý z nás. Večer už se necítíte v plné kondici, v noci se vám hůře spí a ráno se probudíte s pocitem knedlíku v krku. A je to tady. Hlavou vám okamžitě proběhne, kolik zrovna máte práce a povinností a že vás měl čekat příjemný víkend, ale namísto toho si máte lehnout do postele či běžet k lékaři? Co teď? Vsaďte na přírodní recepty našich babiček, které nachlazení zaženou. Vaše tělo vám dává signál, že byste mu měli urychleně pomoci. V opačném případě může nemoc propuknout naplno a pak už se návštěvě lékaře a několika dnům v posteli opravdu nevyhnete. Jednejte tedy okamžitě.

Jak se projevuje bolest v krku

V oblasti hrdla se nachází velké množství nervových zakončení řady základních hlavových nervů. Jakmile dojde k jejich podráždění vlivem zánětu, alergie či nějakého onemocnění, většinou dochází k nepříjemnému zarudnutí. V tomto případě pak každý z nás cítí bolest a ztížené polykání, které narušuje naše běžné každodenní fungování.

Zázvor je malý a nenápadný zázrak. Najdete ho i v mnohých léčivých pastilkách v lékárně. Zdroj: profimedia.cz

Bolest v krku může mít více podob. Někoho může trápit akutní bolest, která přichází náhle a mívá kratší trvání, tedy v řádu několika hodin až několika dní. Někdy se objevuje chronická bolest, se kterou se člověk může potýkat klidně i několik dlouhých týdnů či měsíců. Výjimkou pak není ani situace, kdy bolest v různých časových intervalech mizí a zase se objevuje.

Jezte ovoce a zeleninu s vitamínem C

Na bolest v krku pomáhá řada přírodních zdrojů. K základním pomocníkům patří vitamín C. Jeho nejlepším zdrojem jsou černý rybíz, papája, citrusy, rakytník, šípky, petrželová nať, paprika, květák, brokolice či medvědí česnek.

Priessnitzův obklad

K nejznámějším babským radám na léčbu bolesti v krku se řadí Priessnitzův obklad. Kousek látky namočte do vlažné vody a přiložte na krk. Mokrou látku překryjte igelitovým sáčkem a celý zábal na závěr obvažte a zpevněte silnější suchou látkou, třeba klidně i nahřátým ručníkem. Osvědčenou metodou je také tvarohový zábal, kde místo spodní vrstvy látky použijete tvaroh.

Sůl nad zlato, je to pravda

Možná si vzpomínáte, jak vás babička jako dítě nutila kloktat slanou vodu. A věděla proč. Slaná voda totiž skvěle zmírňuje záněty, dezinfikujte krční mandle a ničí bakterie a viry. Kloktejte slanou vodu pravidelně třikrát denně a za pár dní bude vaše škrábání v krku pryč.

Oblíbený zázvorový čaj s medem

Zázvor je malý a nenápadný zázrak. Najdete ho i v mnohých léčivých pastilkách v lékárně. Tyto dvě léčivé suroviny umí s bolavým krkem hodně pomoci. Zázvor i med totiž mají skvělé protizánětlivé účinky, podporují imunitu a mají protivirové a antibakteriální vlastnosti. Pijte alespoň třikrát denně zázvorový čaj dochucený lžičkou medu a během několika dní budete mít od bolesti pokoj. Pro odvážné lze také doporučit žvýkání samotného zázvoru, ale má opravdu pálivou chuť, a není to tedy pro každého.

Možná si vzpomínáte, jak vás babička jako dítě nutila kloktat slanou vodu. A věděla proč. Zdroj: profimedia.cz

Skořice nejen voní, ale i léčí

Vylepšete si léčivou skořici přidáním černého pepře a medu. Tato úžasná směs dokáže báječně ulevit od bolesti v krku a pustí se snadno i do boje s nepříjemnými bakteriemi, které bolest způsobují. Ve sklenici vlažné vody rozmíchejte lžičku skořice, špetku čerstvě namletého pepře a lžičku medu. Popíjejte tento nápoj během celého dne po malých doušcích a nechte na sebe působit jeho léčivou sílu. Chuť nemusí být úplně příjemná, ale za výsledek to určitě stojí.

Kůru z mangovníku mnozí neznají

V českých domácnostech není kůra z mangovníku zas tak zabydlená, ale neváhejte a pořiďte si ji. Na bolest v krku je totiž úžasná. Seženete ji třeba v obchodech se zdravou výživou, ale i v mnohých lékárnách. Rozmíchejte 1 kávovou lžičku prášku z mangovníkové kůry ve vlažné vodě a touto směsí vyplachujte ústa a kloktejte po dobu několika minut několikrát za den.

Zdroje: www.vitalitis.cz, www.prozeny.cz, www.vitalia.cz