Bylinky, které rozpouštějí cholesterol a pomáhají zprůchodňovat cévy

Vysoká hladina cholesterolu je v současnosti častým problémem dnešní populace. A nevyhýbá se ani štíhlým a aktivním lidem. Týká se tato tématika i vás? Nevěšte hlavu, nejste v tom sami a vždy je cesta k řešení. Pomohou vám léčivé bylinky, které prospívají lidskému srdci, udržují v kondici cévy a na vysoký cholesterol jsou absolutním zázrakem.

Cholesterol sám o sobě není škodlivý

Cholesterol je látka tukové povahy, která je pro tělo nepostradatelná. Je totiž nejen součástí každé buňky, ale i základní stavební jednotkou nervů a mozkových buněk. Kromě jiného je nutná pro tvorbu hormonů. Zčásti si cholesterol člověk vyrábí sám a také ho přijímá v potravě. Zdravý organismus dokáže udržovat jeho správný poměr v krvi a trávicím systému. Cholesterol sám o sobě není škodlivý.

Ovšem pozor!

Pokud je ho v těle nadměrné množství, může se usazovat na stěnách cév v podobě aterosklerotického plátu a způsobovat ztrátu jejich pružnosti nebo dokonce nebezpečného zúžení až ucpání. Když vznikne z živočišných tuků, jeho množství se při fyzické zátěži nespálí, nemluvě o tom, když ho v těle máte nadbytek. Od zanesených a ucpaných cév je už totiž jen malý krůček k srdečním onemocněním a vzniku krevních sraženin. A tomu je bezesporu skvělé naprosto se vyvarovat. V případě, že chcete žít dlouho a zdravě, měli byste si dávat pozor, aby vaše hladina cholesterolu nepřekročila nikdy bezpečnou normu.

Jak na to? Pomohou „jisté“ byliny

Tolik známá a opěvovaná pampeliška podporuje látkovou výměnu a snižuje tak hladinu škodlivého cholesterolu v krvi. Zdroj: profimedia.cz

Smetanka lékařská

Tolik známá a opěvovaná pampeliška podporuje látkovou výměnu a snižuje tak hladinu škodlivého cholesterolu v krvi. A další výhoda? Díky vysokému obsahu vlákniny, bezvadně čistí střeva a působí blahodárně při cukrovce.

Co pro vás může pampeliška udělat?

Kořen smetanky lékařské se často používá jako náhražka kávy, kterou seženete ve zdravých výživách a ve specializovaných obchodech. Připravte si však čaj ze sušeného pampeliškového kořene, umí dokonale snížit hladinu cholesterolu v krvi. Dvě čajové lžičky stačí zalít šálkem vody a dvě minuty povařit. Poté nechte 15 minut louhovat a po vychladnutí sceďte. Pak už jen zázračný lektvar v klidu popíjejte. Tento čaj se užívejte vždy čerstvě udělný, a to 2 až 4x denně.

Rozrazil lékařský

Další léčivou bylinkou, která báječně snižuje nadbytečný cholesterol je rozrazil. Pomůže vám i při kašli, bolesti v krku a trávicích obtížích. Sušený rozrazil často najdete v čajových směsích, a to nejčastěji spolu s přesličkou, sporýšem a kopřivou. Všechny tyto bylinky se totiž skvěle doplňují a mají velmi pozitivní vliv také na paměť a duševní zdraví. Udělejte si elixír: 1 lžičku směsi stačí zalít 250 ml horké vody, nechat 5 minut louhovat a pomalu popíjet.

Kotvičník obsahuje důležité fytosteroly s pozitivními účinky na celé naše tělo. Zdroj: profimedia.cz

Kotvičník zemní

Kotvičník obsahuje důležité fytosteroly s pozitivními účinky na celé naše tělo. Snižují vysoký cholesterol, krevní tlak, upravují hormonální nerovnováhu a jsou skvělými pomocníky při ateroskleróze a ischemické chorobě srdeční. Z důvodu, že kotvičník obsahuje velké množství alkaloidů, nedoporučuje se těhotným a kojícím ženám. Vyhnout by se mu měly také malé děti a dospívající do 18 let. Absolutně nejlepších účinků dosáhnete, když si v lékárně pořídíte tinkturu z kotvičníku zemního a budete si každý den pečlivě odměřovat denní dávku. Dejte však účinkům kotvičníku správný timing! Stejně jako u ostatních bylinek chvilku trvá, než pocítíte pozitivní vliv. Když vytrváte, ucítíte skvělé výsledky.

Kromě čekanky ve formě salátu můžete vyzkoušet také náhražku kávy, která se vyrábí z čekankového kořene nebo čaj ze sušené natě. Zdroj: profimedia.cz

Čekanka

Úžasná bylinka, která se osvědčila při léčbě mnoha civilizačních chorob. Dopřávejte si čekanku pravidelně, pozitivně ovlivníte hladinu škodlivého cholesterolu, zbavíte se zácpy a podpoříte činnost jater a ledvin. Je bezva bonusem, že látky obsažené v čekance odvedou nechtěné tuky z těla ven ještě předtím, než se stihnou uložit. Navíc umí čekanka dokonale stimulovat činnost žlučníku, působí detoxikačně a má blahodárný vliv na močové cesty a slinivku. Prostě takový malý zázrak, kterému můžete věřit. Kromě čekanky ve formě salátu můžete vyzkoušet také náhražku kávy, která se vyrábí z čekankového kořene nebo čaj ze sušené natě.

