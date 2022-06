4 běžné čaje, které skvěle podpoří hubnutí po padesátce: Překvapí vás účinkem

Když je člověku dvacet, postavu moc neřeší. Jenže s přibývajícím věkem jde váha nahoru a zbavit se kil není zrovna hračka. Co vám s tím pomůže?

Stárnutí je pech. Člověk se cítí unavenější, citlivější a křehčí než dřív. A pak to zdraví! Někoho bolí klouby, jinému hapruje cholesterol nebo štítná žláza. Lékaři proto doporučují udržovat si stabilní váhu a zbytečně nepřibírat. Jenže ono to není tak lehké! Metabolismus pracuje šnečím tempem a každé sousto navíc bývá krutě potrestáno dalšími gramy tělesného tuku. Zlehčete proto svůj jídelníček a do pitného režimu zahrňte čaje, které vám s hubnutím trochu pomůžou. Tady jsou čtyři z nich...

Zelený čaj

Proč je dobrý: Je zdravý a dodá vám spoustu energie. Pokud ho budete pít pravidelně, zrychlí váš metabolismus. Úplně nejlepší variantou zeleného čaje je čaj matcha.

Jde o čajový originál, který se nelouhuje (konzumují se přímo mleté čajové lístky) a jeho účinnost je 10 x vyšší než u běžného zeleného čaje. A to už je co říct. Navíc popíjení matchy není úplně bez odezvy. Čaj obsahuje velký podíl katechnu EGCG. Jde o látku, která velmi zrychlí metabolismus, což vám pomůže hlavně na začátku dietního klání.

Dávkování: Všeho moc škodí, i popíjení čaje. Podle odborníků byste si měli dopřát čaj matcha maximálne šestrkát denně.

Jak na to: Do šálku nasypte 1 čajovou lžičku matchy a zalijte ji 100 ml vroucí vody. Pozor: matcha obsahuje kofein, proto ji určitě nepijte před spaním!

Účinnost čaje matcha je 10x vyšší než u běžného zeleného čaje. Zdroj: Profimedia

Mátový čaj

Proč je dobrý: Je chutný, svěží a hlavně kráááásně voní! Už po staletí platí za oblíbené „hubnoucí pomůcky“. Navíc v letních měsících je všude k mání čerstvá máta, tak není na co čekat…

Jak si čaj připravíte: Lístky čerstvé máty krátce povařte ve vodě, aby se z ní uvolnily prospěšné látky. Pak čaj zceďte a můžete pít.

Jak to funguje: Kouzlo máty spočívá v tom, že pomáhá snižovat chuť k jídlu. Stejné tak funguje i její vůně. To ostatně dokazuje i vědecká studie publikovaná v Journal of Neurological and Orthopaedic Medicine, které se zúčastnila parta dobrovolníků. Všichni z nich každé dvě hodiny čichali mátu a za měsíc zhubli o 2,2 kilogramů.

Dávkování: Maximálně 3 šálky denně. Kromě hubnutí máta zklidňuje nervy, žaludek a střeva. Proto byste se po ní měli cítit po všech stránkách lépe.

Kouzlo máty spočívá v tom, že pomáhá snižovat chuť k jídlu. Stejné tak funguje i její vůně. Zdroj: Profimedia

Oolong čaj

Proč je dobrý: Tenhle polozelený čaj vzbuzuje u lidí rozpaky. Ale zbytečně. Jde o kvalitní čaj s menším množstvím kofeinu, ale za to větší porcí antioxidantů, které fungují jako „ladička“ metabolismu.

Jak čaj připravit: Oolong má má stupeň oxidace od 8% do 85%. Každý zakoupený oolong je ale jedinečný, proto se zeptejte prodejce, jak dlouho je potřeba ho louhovat. Obecně se doporučuje teplota vody 82 – 96°C a doba louhování 2 – 5 minut. Jednu dávku čaje můžete zalévat až 5x. Jen s každým dalším nálevem prodlužte dobu louhování alespoň o 1 minutu.

Dávkování: Oolong můžete pít bez problémů každý den. Výborný je i k méně výrazným jídlům (mořské plody, palačinky). Tmavší oolong čaje jsou vhodné ke grilovanému či uzenému masu.

Oolong můžete pít bez problémů každý den. Výborný je i k méně výrazným jídlům (mořské plody, palačinky). Tmavší oolong čaje jsou vhodné ke grilovanému či uzenému masu. Zdroj: Profimedia

Lymfodrenážní čaj

K čemu je dobrý: Rozproudí vaši lymfu, která pak spustí velký očistný proces. Tenhle detox zbaví vaše tělo jedovatých látek a „zadržované vody“. Navíc přispěje i k odstranění odumřelých buněk z tukové tkáně z mezibuněčného prostoru, takže hubnutí vám půjde o to snáz. Lymfodrenážní čaje obsahují směs bylin, které podporují redukci váhy. Nejčastěji jde o svízel přítulu, kopřivu nebo skořicovou kůru.

Příprava čaje je jednoduchá: Stačí dát jeden nálevový sáček do hrnku, zalít ho vroucí vodou a nechat 10 minut louhovat.

Dávkování: Tenhle „pročišťovák“ můžete pít 2 – 3 krát denně.

Lymfodrenážní čaje obsahují směs bylin, které podporují redukci váhy. Nejčastěji jde o svízel přítulu, kopřivu nebo skořicovou kůru. Zdroj: Profimedia

Extra tip: Nechcete čaj?

Vypijte nalačno teplou vodu s citronem. Dodá tělu vitamin C a úžasně ho pročistí!

Zdroje: www.prozeny.cz,www.bylinkovo.cz, www.lidovky.cz