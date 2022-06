Bylinkové čaje, které brání nadměrnému pocení nejen u žen po padesátce

Pocení je zdravé – ochlazuje a čistí tělo. Jenže co dělat, když z vás neustále lije pot a připadáte si jako slaneček?

Pocení je sice přirozená věc, ale popravdě se o něm moc nemluví. Většina z nás ho krotí častým sprchováním, používáním deodorantů a holením podpaží. Jenže stačí to?

U někoho ano, u jiného ne. A ti, kteří jsou nedejbože cítit potem, se stávají terčem různých vtípků a kousavých připomínek. Jenže ono se to řekne: „Nepoť se“. Ale jak to má člověk zařídit? Pot není vodovodní kohoutek, aby se dal utáhnout. Tak co s tím?

Přílišné pocení bere člověku sebevědomí. Zdroj: Profimedia

Odkud se bere?

Důvodů k pocení může být spousta – stres, nemoci (například vysoký krevní tlak, špatná funkce štítné žlázy) či hormonální nestabilita v pubertě, těhotenství či v menopauze. Své také hraje počasí. V létě se všichni potíme ostošest. Tělo si tím udržuje stabilní teplotu a nepřehřívá se. Proto ve velkých vedrech je organismus schopen vyprodukovat neuvěřitelných až 10 litrů potu denně! Bohužel pot není voda. Ve skutečnosti jde o „výbušnou směs“, kde prim hraje voda, ale ve společnosti s odpadními látkami, tuky, bílkovinami a ve spojení s kožními bakteriemi nelibě voní. Bylinkáři nadměrnou potivost léčili rajčatovými koupelemi. Potíráním podpažních jamek jablečným octem či jedlou sodou (obojí prý působí jako přírodní antiperspirant).

Šalvějový čaj

Jedním z přírodních prostředků proti pocení je i šalvějový čaj. Bylinka na přípravu čaje je poměrně snadno dostupná (na zahradě či v květináči například v hobby marketech). Pak už jen stačí udělat si čaj, který popíjejte každý den, mělo by to vaše obtíže utlumit.

Bylinková směs proti nočnímu pocení

Když je den, všichni se potíme tak nějak „opatrně“, ale jakmile nastane noc, tělo stavidla povolí a potopa je na světě. Proto není od věci si připravit čajovou směs na noční pocení. Jak na to?

Smíchejte 50 g natě vřesu a zlatobýlu, 20 g natě šalvěje, 30 g natě rozrazilu a přesličky a 10 plodů borůvek. Část směsi zalijte 0,5 l vroucí vody, přikryjte pokličkou a louhujte zhruba 20 minut. Lahodný čaj popíjejte jako prevenci proti nočnímu pocení.

Na noční pocení dobře funguje směs vřesu, zlatobýlu, šalvěje, přesličky, rozrazilu a plodů borůvek. Zdroj: Profimedia

Jak můžete ještě omezit pocení?

Snažte se nestresovat. Při nervovém vypětí se tělo potí ještě víc!

Omezte konzumaci alkoholu a kofeinových nápojů.

Noste volnější prodyšné oblečení z přírodních materiálů (vlna, bavlna).

Dejte stopku příliš kořeněným pokrmům.

Věnujte se více hygieně.

