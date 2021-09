S Nejčastější chyby pří sbírání hub. Dělají je i zkušení houbaři

Ranní mlhy a odpolední slunce. To je mariánské léto, které nás, podle předpovědi meteorologů, čeká do konce září. Díky tomu je houbařská sezóna na vrcholu. Jak si ji užít bez následků? A jaké jsou nejčastější chyby při sběru hub?

Houbaření patří mezi oblíbené víkendové aktivity. Není divu. Nejenže jsme k této kratochvíli vedeni odmalička, ale také v nás probouzí loveckou vášeň, a zároveň uklidňuje nervy. Podle dlouhodobých statistik si našinci odnesou z domácích borů a hájů až 30 tisíc tun hub ročně. I přesto se každou sezónu objevují závažné otravy houbami, které eviduje Ústav zdravotnických informací a statistiky. „Různými houbami se v roce 2019 přiotrávilo 375 lidí a z toho 241 skončilo v nemocnici, vloni to bylo celkem 289 lidí a 178 bylo hospitalizováno,“ upozorňuje mluvčí Lenka Svobodová. Spousta lidí však v těchto číslech chybí, protože k doktorovi nešla nebo jejich potíže nebyly tak závažné.

Muchomůrka tygrovaná / Amanita pantherina Zdroj: Profimedia

Sběr jedovatých hub

Právě sběr hub, které 100 % neznáme je hlavní chybou většiny houbařů. Mezi nejčastější viníky zdravotních problémů patří muchomůrky, speciálně muchomůrka tygrovaná. Potvrzuje to i předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa. „Vrcholné léto je příznivé pro růst muchomůrek, takže přibyly i závažné otravy. Každý rok se to opakuje. Muchomůrka tygrovaná je silně toxická a lidi si pletou masáky i s muchomůrkou šedivkou, ta ale není tak jedovatá,“ vysvětluje. Pravidlem číslo jedna by tedy měl být sběr takových hub, které bezpečně poznáte. Pokud si nejste jistí, a zároveň nedokážete potlačit svou sběračskou vášeň, navštivte nejbližší mykologické centrum. Rozhodně se nespoléhejte na atlasy hub nebo mobilní aplikace.

Dupání po lese

Zažil to asi každý. Krásný kousek houby ve vás probudil lovce. S nadšením jste s celou rodinou začali pobíhat po okolí, nadzvedávali jste každou větvičku nebo padali na kolena s cílem změnit úhel pohledu. Bohužel, toto konání ničí podhoubí a snižuje výskyt plodnic. Zjistili to švýcarští vědci v roce 2006. Od roku 1975 provádí terénní výzkum s cílem prozkoumat, jak se sklizeň hub odráží na jejich budoucí produkci. Výsledky ukazují, že je jedno, zda houby ze země vykrucujete nebo je odřezáváte nožíkem. Podhoubí se neničí a produkce se nesnižuje. Pošlapávání lesního dna však počet plodových tělísek snižuje.

Sušením houby výrazně zmenší svůj objem. Zdroj: iva / Shutterstock.com

Špatné skladování

Podle Aleše Průchy, vedoucího Metabolické jednotky intenzivní péče II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU jsou na sběru hub nebezpečné dvě věci. „Mimo sběru jedovatých hub to je skladovaní a nedostatečná úprava hub, které mohou způsobit zejména gastrointestinální potíže – průjem a zvracení po jejich požití," upozorňuje lékař. Plodnice se snažte zpracovat co nejrychleji. I v lednici se totiž mohou rozšířit plísně, které vám celou houbařskou úrodu zničí. Houby usušte, naložte do tuku nebo zmrazte. Lesní houby nikdy nejezte syrové.

Zdroje: www.irozhlas.cz, www.researchgate.net, www.idnes.cz, www.anses.fr