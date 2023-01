Cibulový čaj je zázračný elixír. Za pár dní se po něm budete cítit znovuzrození

Sužuje vás nedostatek energie a obtěžují vás nepříjemná nachlazení? Vsaďte na cibulový čaj, který s nimi zanedlouho pěkně zatočí! Jeho přínosné účinky jsou prověřené léty.

Cibulový čaj vás postaví na nohy

V případě tohoto nápoje jde podle vědců téměř o sázku na jistotu, pokud se chcete vyhnout nepříjemným bacilům a virům, které kolem nás v tomto období létají ze všech stran. A když už se náhodou ve vašem těle zabydlí, tak jim díky cibulovému odvaru budete mnohem lépe čelit.

Babský recept nejen proti zánětům

Cibulový čaj byl už za našich babiček považován za elixír zdraví a s oblibou se využíval při nachlazení, kašli a rýmě. Léčebné éterické oleje z cibule totiž umí výborně zklidnit oteklé sliznice krku i nosu, a tak tento odvar velmi uleví při zánětu průdušek. Má totiž silně dezinfekční účinky, a proto je samozřejmě také vynikající prevencí. A jeho další výhoda? Uděláte si ho kdykoliv v pohodlí domova.

Jak připravit cibulový čaj, se můžete podívat ve videu:

Cibulový čaj: výroba je snadná

Nejprve si oloupejte 2 až 3 cibule, pokrájejte je na čtvrtiny a vhoďte do vroucí vody. Nechte je maximálně 5 minut projít varem a po odstavení je nechte pod pokličkou ještě dalších 10 minut louhovat. Pak sceďte ozdravný nápoj do hrnku a ještě teplý vypijte.

Nejprve si oloupejte 2 až 3 cibule a pokrájejte je. Zdroj: shutterstock

Pokud chcete posílit sílu cibulového čaje a posunout jeho chuť o level výš, můžete při přípravě přidat i pár plátků čerstvě pokrájeného zázvoru, hřebíček, majoránku či skořici, a nakonec i pár kapek citronové šťávy. A pro otrlé? Ti si mohou nápoj zpestřit i špetkou čerstvého česneku.

Jak cibulový čaj užívat

Pokud chcete cibulový čaj užívat preventivně, postačí si dát dvakrát za den 1 malý šálek. V případě, že jste již nachlazeni, zvyšte dávku na 3 šálky denně.

Při kašli ucítíte brzy značnou úlevu

Pokud vás pálí hrtan, začíná vám kapat z nosu a postupně se přidává i kašel, začněte popíjet cibulový čaj co nejdříve. Největší službu vám však udělá ve fázi odkašlávání. Díky obsaženým silicím se totiž rychleji vyčistí zanesené průdušky a hlen rychleji zřídne.

Ulevujícímu sirupu z čerstvé cibule se již od nepaměti říká „čistič plic". Zdroj: shutterstock.com

Vyrobit si můžete i cibulový sirup

Ulevujícímu sirupu z čerstvé cibule se již od nepaměti říká „čistič plic“ a vyrábí se ze surovin, které mají výborný léčebný vliv právě na nemocné dýchací cesty.

Nalijte do hrnce 1 l vody a vložte do ní nakrájený kousek kořene zázvoru, 2 čajové lžičky kurkumy a 400 g nakrájené cibule. Směs povařte 10 až 15 minut a poté nechte pod pokličkou ještě 10 minut louhovat. Jakmile sirup vychladne, přidejte do něj dle chuti med. Užívat byste ho měli 1 lžičku třikrát denně.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.zdravieastyl.sk, www.bylinkova.cz, www.jakzdrave.cz, www.babinet.cz