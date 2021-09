Nejlepší přírodní léky na bolavé klouby: Máte je po ruce a možná je přehlížíte

Čím jsme starší, tím více se naše tělo ozývá. Zkuste bolest kloubů zahnat citronovou kůrou! Anebo vyzkoušejte i další tipy na přírodní léčbu. Budete překvapení, co všechno se dá na bolavé klouby použít.

Nemusí vám být sto padesát let, aby vás bolest kloubů potkala. Stačí, když klouby nadměrně zatížíte a muka jsou na světě. Klouby vás mohou potrápit z mnoha příčin. Buď už vám je nějaký ten pátek a klouby začínají být opotřebené, ale důvodem může být i sport (a nemusí být zrovna na vrcholové úrovni). My si dnes posvítíme na různé léčivé prostředky, které si snadno připravíte doma. Nicméně to nenahrazuje konzultaci s odborníkem.

Bolest kloubů může pěkně pokazit náladu. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Citronová kůra

O citronech asi víte hodně informací, ale že by pomohl od bolesti kloubů? To pro vás možná bude informace nová! Máme pro vás dva způsoby použití.

První z nich je opravdu primitivní na přípravu: citronovou kůru nastrouhejte, přiložte na „bolístku“, překryjte a zavažte obinadlem. Citronová kůra by měla působit přibližně dvě hodiny, ale rozhodně nic nezkazíte tím, když na ní zapomenete a sundáte obinadlo až večer.

Druhý způsob vám zabere více času, ale je taktéž účinný! Nastrouhejte kůru ze dvou citronů a vložte ji do vhodné skleněné nádoby, zalijte olivovým olejem, uzavřete a nechte odpočinout dva týdny. Pak už stačí jen přecedit, namočit bavlněný hadřík do výluhu, přiložit na bolavé klouby, upevnit obinadlem a nechat působit přes noc.

Citrónová kůra Zdroj: Brent Hofacker/Shutterstock

Tužebník jilmový

Tužebník využijte v podobě nálevu a pijte třikrát denně po dobu 14 dnů. Poté na čas vysaďte, a pokud budete cítit určité změny, kúru posléze opakujte.

Mochomůrka červená

Že jsme se zbláznili? Ne, opravdu to funguje a není to nic nebezpečného. I když je tato muchomůrka jedovatá, můžete si z ní připravte tinkturu pro vnější použití, kterou vaše klouby budou milovat. Postup je následující:

Udělejte si zdravotní procházku do lesa v období, kdy tato krasavice roste, což je od července do října. Nemusíte mít strach, že by v lese muchomůrka nebyla, nikdo jiný ji pravděpodobně sbírat nebude, takže na vás v lese zcela určitě někde vykoukne. Nasbírejte si několik kousků do košíku a vyrazte směr domov.

Kloboučky rozkrájejte na malé proužky a uložte je do vhodné sklenice.

Zalijte vodkou (s obsahem minimálně 40% alkoholu).

Nechte tři týdny v chladnu macerovat.

Po požadované době přeceďte a tekutinu slijte do lahvičky.

Skladujte v chladu a nezapomeňte lahev řádně výstražně popsat a uložit na bezpečné místo, zejména mimo dosah dětí.

Tinktura se používá tak, že si do ní namočíte hadřík, necháte ho trošku nasáknout a umístíte ho na postižené místo. Tento napuštěný hadr překryjte igelitem a obalte ručníkem. Nechte působit několik hodin.

Mochomůrka červená se zevně dá použít jako léčivka Zdroj: Profimedia

Léčivý obklad

K tomuto zázračnému léčivému obkladu budete potřebovat jednu cibuli, stroužek česneku, lžičku anýzu, dvě lžíce vody a půlku měkkého tvarohu. Vše kromě tvarohu vhoďte ho rendlíku a na mírném plameni poduste. Směs smíchejte s tvarohem, přendejte na bavlněnou plenu a přiložte na bolavé místo. Opět omotejte igelitem (nebo potravinou folií) a zalezte si pod deku. Vy i směs byste měli být v teple. Teď máte dvě hodinky času na knížku, odpočinek nebo oblíbený seriál.

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.idnes.cz, www.blesk.cz, vitalitis.cz