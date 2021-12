Co dělat, když se přejíte

Není zřejmě horší doba na přejídání se, než jsou Vánoce a konec roku a s nimi nikdy nekončící oslavy, večírky, návštěvy a stoly prohýbající se pod nejrůznějšími dobrotami. Když už se vám stane to, že se skutečně přejíte, rozhodně si nelehejte, abyste si lépe užili trávení. Přinášíme vám několik rad, co dělat, aby se vám ulevilo a vaše tělo nestrádalo.

Občas se to nejspíš stane každému a za výjimečné přejedení není třeba se jakkoli trýznit. Odpočiňte si a neobviňujte se, jelikož jedno přehnané jídlo vám zdraví nezničí. Nezdravý stres z přibraných kil by ale naopak mohl. Mnohem lepší je naplánovat si jídlo na další dny, aby se přejídání nestalo pravidlem.

Pijte vodu, nikoli sodu, a běžte na procházku

Nenáročná procházka po jídle pomůže urychlit trávení a vyrovnat hladinu cukru v krvi. Stačí jakýkoli neagresivní pohyb, takže i pomalá projížďka na kole přinese svůj efekt. Rozhodně se ale nepouštějte do tréninku a silového cvičení, na to byste si měli dát po jídle dostatečnou pauzu. Trénink by mohl poslat krev do nohou místo do žaludku, a to by vám trávení naopak zpomalilo.

I pomalá projížďka na kole po vydatném jídle přinese svůj efekt. Zdroj: Erickson Stock / Shutterstock

Vynikající je po jídle i sklenka vody, ale i zde byste měli pít pomalu a po malém množství. Stačí malá sklenička po jídle a pak pravidelně opakovat. Voda pomůže tělu zbavit se přebytečné soli z jídla a zabraňuje zácpě. A samozřejmě hydratuje, což je nejdůležitější.

Vyvarujte se sycených nápojů. Při jejich konzumaci totiž polykáte plyny, které mohou zaplnit váš trávicí systém, takže se budete cítit ještě více nafouklí.

Nelehejte si, ale uvolněte se

Je chybou ono bojovníky sumo doporučované lehnutí si po jídle, abyste dobře vytrávili. Naopak, pokud si po jídle lehnete, ztratíte možnost spálit část kalorií, které jste právě snědli. Klidně se rovnou po jídle vrhněte na umytí nádobí nebo jemný úklid. Kdybyste se totiž položili na gauč s plným žaludkem, jídlo se by se mohlo dostat zpět nahoru a zpomalit tak trávení.

Pomalé cvičení po jídle pomáhá. Zdroj: BearFotos / Shutterstock

Zkuste namísto položení se na gauč uvolnit se jemným pohybem. Ale pořádné cvičení si naplánujte až za několik hodin. Měli byste počkat aspoň 3 až 4 hodiny po jídle a pak si dát pořádně do těla! Jemné cvičení může pomoci nastartovat metabolismus a zabránit zácpě, a navíc pravidelné cvičení pomáhá kontrolovat náladu a hlad.

Rozdejte zbytky a plánujte jídelníček

Pokud vám jídlo zbylo a děsí vás jen ta představa, že ho budete muset v následujících dnech dojíst, raději ho rozdejte. Pokud si zbytky jídla necháte, může pomoci rozdělit si je na jednotlivé porce. Tak totiž kontrolujete, kolik toho sníte. Pokud nedokážete plán dodržet a chodíte prostě kdykoli uždibovat, je pro vás lepší jídlo někomu dát. A nenechávejte si v ledničce nebo svém okolí cokoli, co vás bude lákat!

Cheesecake nebo vynikající babiččin závin rozhodně nejsou to, co potřebujete. Lepší je si vybrat recepty s nízkým obsahem kalorií a naplánovat si jídla na celý týden. Pomáhá také připravit si jídla předem a sledovat kalorické tabulky.

Než se přejídat, je lepší si vybrat recepty s nízkým obsahem kalorií a naplánovat jídla na celý týden. Zdroj: New Africa / Shutterstock

Jezte s rozvahou a pomalu

Jídlo byste si měli užívat, proto je lepší jíst pomalu a soustředit se na chuť, pocit a barvu jídla. Přemýšlejte o něm – odkud pochází, jak jej asi kuchař připravil. Snažte se jíst pomalu a každý kousek dobře rozžvýkat. Přemýšlejte o tom, jestli už náhodou nemáte dost a nejíte přes moc.

Jídlo by mělo trval přibližně 20 minut. Tak dlouho trvá žaludku, než oznámí mozku, že je plný. Pokud jste se najedli za prvních 10 minut, nedali jste mozku šanci, aby to zjistil. Zpomalte, a tak sníte méně.

Vybírejte si, co jíte. Lepší jsou méně kalorické potraviny, dostatek zeleniny a potraviny, které vás na déle zasytí, ale nejsou příliš tučné nebo moučné.

V každém případě byste se neměli přejídat často. To by mohlo svědčit o poruše příjmu potravy, kdy už je na místě poradit se s lékařem.

