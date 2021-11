Co dělat při infarktu: Může vás zachránit kašlání, jak se tvrdí na internetu?

Internetem se celé roky šíří email ohledně sebezáchrany při náhlém infarktu. Co je na něm pravdy? V dnešním článku se dozvíte základní informace o infarktu myokardu a případné první pomoci.

Infarkt se objevuje častěji u mužů než u žen. Ohroženi bývají nejčastěji muži nad 40 let a ženy nad 50 let. To ale neznamená, že nemůže potkat dvacetiletého mladíka! Někdy za to mohou genetické dispozice, jindy například nezdravý způsob života.

O své srdce se musíte dobře starat. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Akutní infarkt myokardu

Srdeční infarkt je stav, při kterém se uzavírají nebo zužují koronární tepny a tím dochází k odumření části srdečních buněk. Nejčastěji tento stav vzniká při ateroskleróze (kornatění cév), která koronární tepny často postihuje.

Jak infarkt poznat?

Při akutním infarktu vás překvapí silná bolest na hrudníku, která tlačí, svírá, pálí a úleva nepřichází ani po změně polohy. Toto jsou klasické projevy infarktu, ale mohou se objevit i jiné potíže, jako je například bolest v krku, v nadbřišku, vystřelující bolest do rukou, mezi lopatky, úzkost, bušení srdce, zvracení nebo pocení.

Možná vás překvapí, že příznaky se mění také s pohlavím. Ženy totiž mnohdy ani nevědí, že u nich infarkt proběhl.

Infarkt se většinou hlásí předem. Zdroj: Lightspring / Shutterstock.com

První pomoc při infarktu

Pokud máte štěstí a nejste při atace sami, váš společník vám může zachránit život a zmírnit následky infarktu.

Vždy myslete na to, že jde o ČAS. Ten hraje největší roli. Pokud má váš blízký příznaky infarktu, třeba si stěžuje na bolest na hrudi a bolest přetrvává, volejte záchranné složky. Tuto situaci vážně nepodceňujte! Samozřejmě se nemusí jednat o vašeho blízkého člověka, mějte oči otevřené i na ulici nebo v MHD. Příště to můžete být vy, kdo bude potřebovat pomoci.

Selhání srdce může mít více příčin. Zdroj: Lisa-S / Shutterstock.com

Co dělat než dorazí záchranné složky

Postiženého opatrně usaďte do polosedu a pokrčte mu kolena. Snažte se zajistit klid, rozepněte postiženému kalhoty a uvolněte vše upnuté, aby se mu lépe dýchalo. Neustále sledujte dech, tep a jestli je postižený schopen reagovat. Pokud dojde ke ztrátě vědomí, zahajte okamžitou resuscitaci. O resuscitaci se vedou vášnivé diskuze na téma „kolik vdechů“. Podle lékařů je prvotním cílem masáž srdce. Resuscitace je nesmírně náročná, ale snažte se nepolevit!

Číslo 155 nám opakují už od školkových let. Zdroj: Profimedia

Samozáchrana podle emailu?

Ne vždy ale má člověk štěstí, že má při atace někoho po ruce. Internetem se už roky šíří email, který informuje o tom, co dělat v případě akutního infarktu myokardu, pokud v dohledu není žádný člověk, který by vám pomohl. Nabádají postiženého jedince k hlubokému kašli, který by mu měl zachránit život. Tak si to pojďme trochu objasnit. Byl pozorován určitý pozitivní účinek kašle pro udržení funkčního krevního oběhu (když došlo k jeho zástavě), ale jednalo se vždy o velmi konkrétní situaci. Tyto účinky byly sledovány u pacientů na lůžku v nemocnici, v běžném životě nebyly nikdy zaznamenány.

Samozáchrana…tak jak to má být

Pokud na sobě pozorujete nějaký z příznaků infarktu, strhněte na sebe pozornost jakýmkoliv způsobem. Pokud se nacházíte v autě, bezpečně zastavte, zavolejte 155, 112, popřípadě využijte aplikaci s názvem „Záchranka“ na svém mobilním telefonu a trubte, blikejte, udělejte prostě vše, co vás napadne, abyste na sebe upozornili a přivolali pomoc. Nesnažte se vstávat ani se nijak jinak namáhat, poloha v sedě (polosedě) je pro tuto situaci ideální. Dál už to, buhužel, není ve vašich rukách...

