Paleo dieta: Proč je dobré stravovat se jako neandrtálec? Důvody vás překvapí

Co je paleo dieta a proč stojí za to vyzkoušet ji? Jídelníček jako z doby kamenné vůbec není tak špatný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Paleo dieta nedělá zázraky, ale má často mnohé blahodárné vedlejší účinky.

Paleo dieta z doby kamenné

Paleolitická dieta, tedy jídelníček z doby kamenné, se opírá o domněnku, že lidský organismus uzpůsobený na tento styl stravování po dobu 2 milionů let, kdy paleolit trval, je pro člověka přirozenější než stravování běžné dnes. Zastánci paleo diety se domnívají, že lidské tělo je této stravě uzpůsobeno mnohem lépe, a proto v současnosti mnozí z nás trpí konzumací potravin obsahujících lepek nebo laktózu. Paleo dieta je tak někdy i řešením zdravotních problémů, které změna jídelníčku zcela potlačí nebo alespoň zmírní. Častým vedlejším efektem této diety je třeba vyčištění pleti, zmírnění projevu alergíí nebo zlepšení trávení.

Zpracované potraviny jako pečivo do paleo diety nepatří. Zdroj: profimedia.cz

Moderní pojetí jídelníčku z paleolitu

Jako všechny diety, i tento přístup ke stravování má své zaryté odpůrce, ale také nadšené propagátory. S paleo dietou přišel Loren Cordain, který už v titulu svých knih zmiňuje, že jde o moderní verzi pravěkého stravování. I když byl jídelníček v době paleolitu bohatý na různé druhy potravy, jistě byl ovlivněn i sezónními výkyvy. Některé potraviny nebyly dostupné vůbec, proto nemůžeme brát název „paleo“ doslova. Tímto způsobem se lidé v době kamenné rozhodně nestravovali, navíc určitě ne v takovém množství a druhové rozmanitosti, v jakém je jídlo dostupné nám. Polemizovat můžeme i dál, a to především o pohybu, a tedy kalorickém výdeji člověka v paleolitu. Rozdílů je prostě celá řada.

Nicméně paleo dieta je způsob stravování, který některým lidem vyhovuje a může vést k úbytku na váze. Dieta se soustředí na potraviny, které mohli lovci-sběrači konzumovat, ještě před tím, než lidé začali například péci chleba. Před zemědělstvím a chovem zvířat byla skladba jídelníčku samozřejmě docela jiná.

Jako u všeho i zde hraje největší roli, zda chceme změnit stravovací návyky a chceme se také dostatečně pohybovat. I tato dieta obsahuje poměrně dost tuků i cukrů a obsahuje minimum potravin bohatých na vápník a vitamín D. Na což je nutné pamatovat.

Ořechy jsou oblíbeným pokrmem během hubnutí a paleo dieta s nimi počítá. Zdroj: Profimedia

Jak tedy paleo dieta vypadá?

Dieta sestává především z pokrmů připravených z kvalitního masa, ryb, vajec, ořechů a semen, ale také ovoce a zeleniny. Vylučuje z jídelníčku potraviny, které jsou zpracované. Mezi tyto patří především cukr, pečivo, luštěniny, margaríny a většina mléčných produktů.

Obvykle je připravené jídlo především masité s porcí zeleniny. Je vhodné dodržovat vyvážený jídelníček, který zaručí i příjem minerálů, kterých je v této dietě méně, než obvykle konzumujeme. Pokud chcete zhubnout, pak ani s paleo dietou se nesmíte přejídat.