Vložte do mikrovlnky deset vlhčených ubrousků a zapněte. Špínu doslova vyžerou

Máte zanesenou mikrovlnnou troubu, ale do čištění se vám opravdu nechce? Zjednodušte si práci a použijte jednu z nejzákladnějších hygienických potřeb. Vlhčené jednorázové ubrousky.

Zdroje: prosvet.cz, adbz.cz

Mikrovlnka

Kdo poznal benefity mikrovlnné trouby, už by se k obyčejnému ohřívání v kastrůlku asi nevrátil. Mezi její nejzákladnější funkce patří také rozmrazování. K těm rozšířeným gril nebo horký vzduch. Mikrovlnka, jak troubě lidově říkáme, si jednoduše našla cestu do většiny kuchyň jak doma, tak i v zaměstnání. Jak ji ale vyčistit, když jsou její stěny pokryté mazem a často i spálenými zbytky?

Kdo poznal benefity mikrovlnné trouby, už by se k obyčejnému ohřívání v kastrůlku asi nevrátil. Zdroj: sergemi / Shutterstock.com

Vlhčené ubrousky

Za vynálezce vlhčených ubrousků se považuje Američan Arthur Julius. Ten v roce 1960 představil malý zázrak, který se používá každodenně. Od přebalování, po dezinfekci rukou, WC nebo čistění nábytku. Jejich bohaté využití však můžete ještě rozšířit. Vložte je do mikrovlnné trouby a uvidíte malý zázrak.

Jak vyčistit mikrovlnnou troubu

Čím více je vaše trouba znečištěná, tím více vlhčených ubrousků budete potřebovat. Standardní recept však doporučuje použít 10 kousků. Je jedno, jakou značku koupíte. Dejte si však pozor, aby ubrousky nebyly vysušené, ale byly opravdu mokré.

Čistá mikrovlnka téměř bez práce

Z balíčku vyndejte 10 kusů ubrousků, zmačkejte je a položte na otočný talíř. Poté mikrovlnku zavřete a spusťte ji na nejvyšší výkon na 2 minuty. Vlny vytáhnou z ubrousků vlhkost a mýdlo. Tato emulze ulpí na stěnách trouby a začne rozpouštět mastnotu. Jakmile mikrovlnka pípne, nasaďte si chňapky, abyste zamezili popálení rukou. Vezměte horké ubrousky a těmi dočistěte vlhké stěny od mastnoty a skvrn. Následně vytřete troubu do sucha papírovou utěrkou.

Vlhčené ubrousky vyčistí i mikrovlnku. Zdroj: Kabardins photo/Shutterstock.com

Pro zastánce zero waste

Pokud doma vlhčené ubrousky nemáte, máme zde jednoduchou alternativu. Do misky nalijte vodu a přidejte do ní trochu tekutého mýdla nebo detergentu. Vložte ji do mikrovlnky a tu zapněte na nejvyšší výkon na dvě minuty. Mezitím si nachystejte staré hadříky. Těmi pak setřete rozpuštěnou špínu. Pro další použití je můžete vyprat.