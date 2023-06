Děláte tyto věci pravidelně? Urychlujete tím své stárnutí, říká doktor

Jak zpomalit viditelné stárnutí? Nemusíte dělat nic speciálního, docela postačí, když se zbavíte zlozvyků, které vám škodí. Které věci pravidelně děláte a urychlujete tím stárnutí vaší pleti, obličeje, ale i celého organismu?

Mladistvý vzhled ve stáří je velký byznys

Nejen hvězdy Hollywoodu a známé osobnosti touží po mladistvém vzhledu. Dnes je honba za mládím, pěknou figurou a obličejem bez vrásek snem mnohých z nás. K vysněnému cíli vás může dovést nejen správná strava a pohyb, ale také mnohé kosmetické zákroky až po plastické operace, které naši tvář i postavu mohou pomoci vylepšit, ale i navždy poškodit.

Otázkou není jen to, co jíst, pít či dělat, abychom si udrželi mládí, ale hlavně to, co nedělat. Ať už vědomky či nevědomky dnes a denně si škodíme a urychlujeme stárnutí našeho těla i tváře.

Léta navíc nám přidávají mnohé zlozvyky, ale také věci, u kterých byste to nečekali.

Toto široké téma vám objasní doktor Josh Axe ve videopříspěvku „8 nečekaných věcí urychlujících stárnutí":

Čím urychlujete stárnutí?

Za viditelným stárnutím našeho těla a tváře bývá nezdravý životní styl, alkohol, kouření a jistě také drogy. Určitě jste už viděli srovnání tváře závislých, které jasně vypovídá o nepřirozeně rychlém chátrání a stárnutí.

Má se také za to, že přílišná konzumace cukrů, ale také masných výrobků mohou přispívat k rychlejšímu stárnutí. Pro organizmus je vždy lepší pestrý jídelníček. Strava v zemích západní kultury je bohatá, ale bohužel i na velmi nezdravé potraviny.

Organismu ani pokožce neprospívá hubnutí s následným jojo efektem. Napáchá na vzhledu kůže velké škody. Zdroj: Shutterstock

Podobné je to s nedostatkem spánku i stresem. Také nadměrný stres se podepisuje na našem psychickém i fyzické stavu. V případě srovnání fotografií vojáků, kteří prošli válečnými konflikty, je opět viditelný markantní rozdíl ve vzhledu. I takové snímky můžete objevit a muži i ženy na nich sice přežili, ale stres se odrazil nejen na jejich duši, ale vepsal se jim i do tváře.

Tyto příklady jsou však až příliš dramatické a my je proto lehce podceňujeme. Přeci kouření není tak strašné jako heroin, toxické pracovní prostředí nelze srovnávat s válkou v Zálivu. No, není to tak docela pravda. Naše tělo a tvář prostě odrážejí i naše životní podmínky. Srovnávací fotografie navíc zachycují jen tváře, poškození plic kouřením či negativní dopad na imunitní systém způsobený stresem z nich nevyčteme.

To že kouření škodí pleti i organismu je známá věc. Alternativy jako e-cigarety jsou sice o něco méně škodlivé, nicméně i ty urychlují stárnutí. Zdroj: Profimedia

Stárnutí pokožky zrychlujeme sluněním

Veliký problém také představuje nadměrné slunění. Ač můžeme tmavší opálenou kůži považovat za atraktivnější a třebas zdravěji vypadající než původní odstín naší pokožky, UV záření poškozuje kolagen a elastin v pokožce. Neznamená to, že už nikdy nesmíte na slunce, ale opalujte se uvážlivě a používejte ochranné krémy.

I když se slunění přímo týká kůže, s jejím vzhledem úzce souvisí i jídelníček, jojo efekt po prodělaných dietách, stres a deprese, ale také spánek jen na jedné konkrétní straně. Buďte ke svému tělu ohleduplní a snažte se dělat ve své životosprávě malé změny, které zvládnete dodržovat.