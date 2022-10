Tyto jednoduché cviky zrychlí metabolismus a rozpustí tuky v pase. Jsou snadné

Podívejte se na cviky, při kterých se nezapotíte, a přesto vám mohou pomoci ke štíhlejšímu pasu a pěknému vzhledu. Tato cvičení jsou součástí čínského tradičního qigong, které se velmi podobá známějšímu tchaj-ťi. Zhubněte, povzbuďte tělo i ducha a zacvičtě si qigong.

Štíhlý pas díky qigong

Chcete redukovat váhu, zeštíhlit v pase a cíleně cvičením podpořit metabolismus? Cvičení pro štíhlý pas zvané qigong pochází z čínské tradice a v krátkém videu vám je představí Václav Vocásek. Jak cvičit? Podívejte se.

Qigong má velmi staré kořeny

Proč je právě toto cvičení zajímavé. Nenadřete se. Účelem není vydat co nejvíce kalorií, ale rozpohybovat, posílit a protáhnout oblast břicha i celý trup. Tato cvičení jsou známá jako součást starověkého čínského učení nazývaného qigong nebo "či kung".

Tento způsob procvičování těla sahá daleko do minulosti a to až 4000 let nazpět, nicméně povědomí o těchto praktikách máme v západních zemích až od roku 1953, kdy Liu Guizhen publikoval knihu „Praktiky qigong terapie“. Historie qigong je neobyčejně zajímavá a v minulosti bylo praktikování těchto a mnoha dalších cviků spojováno s rituály, náboženstvím, ale i schopnostmi, které bychom označili jako nadpřirozené.

Gigong pochází z Číny a je podobné tchaj-ťi. Zdroj: Profimedia

Cvičení pro štíhlý pas, dýchání a meditace

Při cvičení striktně dodržujete doporučení autora videa. Důležité je totiž především postavení, pohyb i rytmika nádechu a výdechu. Nejde však jen o cvičení, ale také o stav mysli.

Během cviků myslete na příjemné věci. Abyste se dobře uvolnili, a to jak po duševní, tak fyzické stránce.

Fázi uvolnění střídá soustředění myšlenek už jen na dýchání. To se vám začne dařit především při pravidelném cvičení, kdy už budete mít pohyb a rytmus v sobě. Qigong je koordinací postoje, pohybu, dýchání, ale také meditace. Tato cvičení vám mohou pomoci s redukcí váhy, ale zároveň vám dopomohou k hlubokému uvolnění, odpoutání se od stresu a okolí.

Gigong je populární cvičení, které už dávno nepatří jen k čínské tradici. Zdroj: Profimedia

Pokud vás toto cvičení zaujme, vězte, že qigong nabízí několik dalších cviků na redukci váhy, ale také mnohé další, které prospívají tělu i duši, působí preventivně, ale i ozdravně či jsou součástí tréninku bojových umění. Qigong se stalo oblíbenou praktikou milionů lidí po celém světě už na konci minulého století, kdy bylo cvičení popularizováno i v médiích.