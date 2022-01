Speciální týdenní detoxikační zimní dieta: Zdravá, účinná a bez hladu

Nastartujte svůj organismus očistou a připravte ho na jaro. Budete plní energie, zdraví a svěží! Pomůže vám detoxikační dieta, která zbaví tělo škodlivých látek. Nejenže se budete cítit a vypadat lépe, ale zároveň ztratíte i nějaké to kilčo navíc!

Detoxikace neboli očista těla je metoda využívaná již tisíce let. Skvěle posílí imunitu a dokonale zregeneruje celý organismus. Uděláte skvělou věc pro své zdraví, odlehčíte tělesným orgánům a bude vám fajn. A v žádném případě si nemusíte zbytečně kupovat speciální doplňky stravy či drahé očistné kúry. Stačí dodržovat pár pravidel a jíst ve správný čas vhodné potraviny.

Očista organismu je přirozená

Už pro naše předky byla očista organismu naprosto běžnou záležitostí. Žili v souladu s přírodou mnohem víc než v současné době my a využívali její dary ve svůj prospěch. My na to dnes bohužel dost často zapomínáme. Svět kolem nás je plný toxinů, které se dostávají do vody i do potravy, proto bychom si měli očistu tělu dopřát alespoň dvakrát do roka. K tomu častý spěch, stres, nedostatek aktivního pohybu a odpočinku, kofein či nikotin… Je toho víc než dost. A detoxikace těla nemusí být žádná fuška, jak si mnozí představují. Naopak, je to snadné a hravě to zvládne každý.

Detoxikační orgány

Lidské tělo je velmi inteligentní organismus, a tak mu k detoxu nemusíte pořizovat drahé diety a přípravky. Stačí, když mu dopřejete jistou úlevu, a o vše se postará samo. Umožňují mu to detoxikační orgány: játra, ledviny a střeva. Játra pročišťují krev a produkují žluč usnadňující trávení tuků. Ledviny vylučují toxické látky z přijímaných tekutin, střeva zase umožňují vstřebávání důležitých živin a nepotřebné zbytky potravy dostávají z těla pryč.

Varovné signály těla

Jak poznáte, že byste měli nasadit detox? Nejlepší je dopřát si ho preventivně, ale někdy si tělo samo řekne. Velmi snadno totiž může dojít k přetížení zmíněných orgánů a přestanou vykonávat správně své funkce. Jak to poznáte? Podle těchto příznaků:

Trávicí potíže

Žaludeční nevolnosti, zvracení

Zadržování vody v těle

Bolesti hlavy, kloubů

Přerušovaný spánek a časté snění

Nedostatek energie a únava

Deprese

Chronický kašel

Kožní problémy – ruce, záda, obličej

Nadměrné pocení

Nepříjemný až páchnoucí dech

Nechutenství

Potíže s pamětí

Přecitlivělost na hluk nebo na světlo

Obecná pravidla pro rychlý detox

1. Vyhněte se červenému masu, uzeninám a nezdravým živočišným tukům, platí to i o margarínech a obecně tučných jídlech

2. Nejezte sladkosti a slazené nápoje, jde to i bez nich!

3. Omezte solení a celkově příjem koření. Vsaďte na chutě jednotlivých surovin a naučte se je vychutnávat.

4. Vyřaďte konzumaci potravin obsahujících bílou mouku a minimalizujte ve stravě mléčné výrobky.

5. Dodržujte dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

6. Zvyšte příjem vlákniny a antioxidantů.

7. Jezte více zeleniny, bylinek a ovoce. Celkově doplňte vitamíny.

8. Vyhněte se polotovarům a průmyslově zpracovaným potravinám.

9. Do detoxikačního jídelníčku zařaďte probiotika.

10. Nepijte alkohol, kávu a nekuřte.

11. Cílem není hladovět, ale poskytnout tělu stravu, která ho vnitřně vyčistí.

První den

Začněte s rýži v jakémkoli množství, sůl však omezte na minimum. Rýže je ideální pro pročištění střev. Pokud nezvládnete přežít pouze na rýži, můžete si den zpestřit například bramborami nebo kyselým zelím. Pijte pouze vodu nebo čerstvě vymačkané ovocné a zeleninové šťávy.

První den začněte s rýží. Zdroj: shutterstock.com

Druhý den

Druhý den si dopřávejte červenou řepu a jablka, které pročistí krev a ledviny. Navíc vám bezvadně pomůžou s odbouráváním tuků. Červená řepa skvěle reguluje trávení a posiluje tělesnou obranyschopnost. K ovocným a zeleninovým šťávám přidejte i bylinné čaje.

Třetí den

Pijte pouze zelený čaj a jezte zeleninu v jakékoli formě. K obědu ji můžete doplnit přírodně upravenou rybou, která vašemu tělu dodá potřebný jód.

Čtvrtý den

V tento den jezte pouze luštěniny. Velmi rychle vás zasytí a určitě nebudete mít pocit hladu. Pijte vlažnou vodu s čerstvě vymačkanou šťávou z citrónu. Kdyby vás náhodou přepadl hlad, vyřešte ho kouskem vařeného celeru. Kromě toho, že celer obsahuje celou řadu vitamínů a minerálů, dokáže psychiku zbavit stresu. Ale ten vám jistě nehrozí, protože už máte čtvrtý den detoxu za sebou.

Pátý až sedmý den

Pátý den detoxu si můžete klidně protáhnout na více dní, je to na vás. Pomalu se začněte vracet ke svému původnímu stravovacímu režimu, jen příjem soli a cukru omezte na minimum. Zvyšte denní dávku jogurtových nápojů s probatickými kulturami, které zajišťují správný chod střev. Z ovoce jezte hlavně citrusy, skvělé je například pomelo.

Následujících pár dní si dopřávejte alespoň 200 g špenátu denně, který už po třech dnech viditelně zlepšuje funkci svalů a obsahuje také poměrně vysoké množství železa, které je důležité pro tvorbu červených krvinek.

Při detoxu je velice důležitý dostatek kvalitního spánku a je fajn přidat zdravý pohyb. Výborná je například jóga nebo různá dechová a protahovací cvičení. Zdroj: shutterstock.com

Doprovodné detoxikační činnosti

Při detoxu je velice důležitý dostatek kvalitního spánku a je fajn přidat zdravý pohyb. Výborná je například jóga nebo různá dechová a protahovací cvičení. Ideálním doplňkem je saunování, které vám v těle rozproudí krev a přispěje k vyloučení škodlivin. Dopřejte si lymfatické masáže, veškeré vaše úsilí maximálně podpoří. Přidejte ještě každodenní procházky na čerstvém vzduchu a uvidíte, že za týden se budete cítit jako znovuzrození! Protože stále platí, že ve zdravém těle je zdravý duch!

Zdroje: www.bioporadce.cz, www.dietyahubnuti.cz, www.vyzivovo.cz