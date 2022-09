Jak se účinně zbavit fibromu pomocí jedlé sody a jablečného octa?

Víte, co jsou fibromy? Máte je někde na těle a chcete se jich zbavit? Je to možné pomocí jablečného octa nebo jedlé sody. Povíme vám také, jak to udělat, abyste nepodráždili okolní pokožku a zbavili se jen fibromu.

Zdroje: ceskozdrave.cz, zena-in.cz

Nepěkné fibromy jsou zcela běžné

Fibromy jsou drobné útvary na kůži, které vznikají především v místech, kde se pokožka často tře, patrně však záleží také na dalších okolnostech. Fibromy nebolí a nejsou nebezpečné. Tvrdé fibromy vznikají spíš jen po traumatu kůže v místě jizvy. Tyto tvrdé fibromy nejsou stopkaté, jak tomu bývá u měkkých.

Odstranění je možné lékařem pomocí takzvaného elektrokauteru. Takový zákrok trvá chvilku a pacient pociťuje jen mírné brnění či štípání. Jsou také další možnosti a nástroje, kterými může lékař fibrom odstranit. Je to například skalpel, ale také tekutý dusík nebo laser. Bohužel je možné, že v místě vznikne nový fibrom, ne kvůli špatnému odstranění, ale protože jsou v místě podmínky, které dají výrůstkům opět vzniknout.

Jablečný ocet může pomoci odstranit fibrom doma, ale několik dní to potrvá. Zdroj: profimedia.cz

Fibromů se můžete zbavit

I když nejde o problém pokožky, který by vyloženě překážel nebo naopak něčemu bránil, fibromy jsou nevzhledné, může o ně zachytávat oblečení či prádlo. Těchto drobných kožních výrůstků se lidé zbavují také různými domácími fintami.

Domácí odstranění fibromu lze provést pomocí pasty z jedlé sody nebo jablečného octa. Obě suroviny naruší pH buněk fibromu a ten by měl sám za několik dnů odpadnout.

Na odstranění fibromu bude potřeba jen nepatrné množství sody s kapkou vody. Zdroj: shutterstock.com

Jak se zbavit fibromů doma?

Aby nebyla sodě či octu vystavena také okolní kůže, použijte trik s dvěma náplastmi. Do první vystřihněte jen takovou dírku, aby jí prošel jen nechtěný kožní výrůstek a nalepte ji okolo fibromu. Tato první náplast bude chránit okolní pokožku.

Nyní můžete aplikovat na fibrom malou vatičku namočenou v jablečném octu nebo pastu z jedlé sody. Stačí jen smíchat trošku jedlé sody s kapičkou vody, aby vznikla netekoucí hmota. Trošku pasty nebo vatičku s octem aplikujte na fibrom a přelepte druhou náplastí. Tímto způsobem ošetřujte místo dvakrát denně.

Po několika dnech by měl fibrom sám bezbolestně odpadnout. Díky náplasti nebude okolní kůže vystavena octu ani sodě a nedojte tak k jejímu nechtěnému podráždění.