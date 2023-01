Proč zapíchnout hřebíček do cibule? Je to přírodní antibiotikum. Nejen na záněty

Nenechte se trápit nachlazením a co nejdříve si ulevte. Právě teď v období respiračních nemocí využijte snadno dostupná přírodní antibiotika. S kašlem i rýmou vám perfektně pomohou cibule a hřebíček. Jak?

Pokud se o vás pokouší nachlazení, zkuste mu úspěšně čelit ingrediencemi, které jsou účinné a zcela jistě je máte doma. Ušetříte si nejen cestu do lékárny či k lékaři, ale vyhnete se i vedlejším účinkům chemicky vyrobených antibiotik. Můžete totiž využít rostlinných zdrojů, které vám dozajista přinesou značnou úlevu. Zároveň si tak můžete posílit i imunitní systém a příště se možnému nachlazení snáze vyhnete.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Cibule

Cibuli nemusíte využívat jen k vaření, jedná se podle vědců také o léčivý prostředek při chorobách z nachlazení, a to zejména při rýmě a kašli. Výborně uvolňuje dýchací cesty a značně usnadňuje vykašlávání. Výhody cibule jako přírodního antibiotika jsou opravdu bohaté, a to díky obsaženému sulfosidu a alicinu.

Významné jsou i obsažené flavonoidy, které působí jako přírodní antioxidanty. Kromě prevence nachlazení a bolestí v krku je cibule velkým bojovníkem proti nebezpečným infekcím a mikrobům v těle. Celkově posiluje imunitní systém a úspěšně bojuje proti choroboplodným zárodkům. Působí k léčbě kašle, rozpouští hleny a pomáhá při ucpaných dutinách.

Hřebíček má silné antibakteriální a desinfekční účinky, posiluje imunitu, podporuje látkovou výměnu a prokrvuje sliznice. Zdroj: shutterstock.com

Hřebíček

Hřebíček má podle vědeckých studií silné antibakteriální a desinfekční účinky, posiluje imunitu, podporuje látkovou výměnu a prokrvuje sliznice. Obsahuje vysoce účinnou látku eugenol, což je éterický olej, který výborně bojuje se záněty a bolestí. Hřebíček je skvělý na všechny druhy kašle a některá onemocnění dýchacích cest. A díky jeho pronikavé vůni se vám bude i lépe dýchat. Proto je také často výtažek z hřebíčku užíván ve stomatologii a doma uleví od bolesti zubů.

Uapíchněte hřebíček do cibule

Oloupejte si 1 velkou cibuli a rozkrojte ji na dvě poloviny. Do střední rozřízlé části zapíchejte tak 8 až 10 hřebíčků. Omyjte si jeden citron a pokrájejte ho na kolečka a stejně tak asi 10 g zázvoru. Všechny tyto ingredience vložte do hrnce, zalijte 1,5 l vody, přiklopte pokličkou a dejte na 10 minut vařit. Poté odstavte a nechte tak na 5 minut vychladnout. Následně vývar přeceďte vypijte 1 hrnek ráno a také večer před spaním. Každý den si udělejte čerstvý nálev. Do každého šálku si můžete přidat 1 lžičku kvalitního medu.

Stejně tak můžete využít cibulovou šťávu. Naneste ji na vatovou tyčinku a několikrát za den si s ní vytírejte nos. Zdroj: Shutterstock

Extra tipy

Pokud máte chřipku, můžete si dát poloviny oloupané cibule s hřebíčky na místo vzdálené 1 m od polštáře na němž v noci spíte. Díky léčivým látkám z obou surovin se vám otevřou dýchací cesty a bude se vám mnohem lépe dýchat. Přes den si můžete rozkrojenou cibuli přiložit k nosu a vdechovat ji. Nebo si můžete připravit větší množství cibule, které si vložíte do mísy a budete ji s ručníkem přes hlavu inhalovat. Stejně tak můžete využít cibulovou šťávu. Naneste ji na vatovou tyčinku a několikrát za den si s ní vytírejte nos.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.maminka.cz,, www.rehabilitace.info, www.bechermarket.cz