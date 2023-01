Ideální polévky pro ženy nad 50 existují: Pomáhají hubnout a jsou plné vitamínů

Pokud spadáte do kategorie nad 50, jistě jste si všimli, že nastávají i změny ve stravování. S postupujícím věkem totiž člověku stačí menší dávky jídla, které by však mělo být vždy kvalitní a zdravé. Ideálním pravidelným pokrmem by měly být i polévky, které jsou mimo jiné výborné také na hubnutí.

Nenechte se zmást změnami, které provázejí tělo ženy okolo padesátky. Hormony v tomto věku začínají pracovat jinak, což každá z nás pocítí i na své figuře. Ovšem nejde o nic, co by mohlo zhoršit kvalitu vašeho života, když víte, jak na to. Pokud si chcete zachovat svou běžnou zdravou váhu, zkuste do svého jídelníčku zařadit pravidelně polévky, po kterých dozajista nepřiberete, ale naopak vám pomohou shodit i nějaké to kilo navíc.

Jak na lehkou domácí zelnici? Inspirovat se můžete na videu zde:

Polévky, které podpoří správné hubnutí

Těmto druhům polévek se často říká v lidovém slangu „tukožroutské“ neboli dietní. Jen se nenechte unést myšlenkou, že vám ke shození kilogramů pomůže jen pojídání těchto polévek, přestože jsou lehké, snadno stravitelné a plné vitamínů a minerálů. Abyste dosáhli kýženého výsledku, měli byste dodržovat komplexně správnou životosprávu s dostatečným množstvím pohybu.

Tukožroutská polévka obsahuje hodně druhů zeleniny. Zdroj: Profimedia

Nejedná se o polévky instantní

V žádném případě nekonzumujte instantní polévky, které jsou plné soli, tuku a nadměrného množství koření. Z nutričního hlediska by vám nic pozitivního neposkytly, naopak by váš organismus jen zbytečně zatížily.

Pokud chcete být zdraví a nastartovat správné hubnutí, vždy si polévky vařte doma. Budete totiž přesně vědět, co opravdu obsahují. Měly by vždy zahrnovat dostatek zeleniny a bílkovin. A bonus navíc? Právě teď v zimě vás i příjemně zahřejí.

Polévky jako plnohodnotné jídlo

Polévkou snadno nahradíte běžný druhý chod, jen by měla obsahovat veškeré potřebné živiny pro náš organismus. Používejte proto dostatek zeleniny, která vám dodá do těla potřebnou dávku vitamínů a vlákniny.

Bílkoviny potom dodejte formou kuřecího nebo krůtího masa, libového hovězího masa, ryb, krevet, tofu či vajec. Jedna porce by měla obsahovat 100 g bílkovin. Pokud chcete mít polévku o něco sytější, dodejte i pár luštěnin, brambor, těstovin, rýže nebo pohanky. Jaké typy polévek jsou vhodné?

Vývary

Silné vývary jsou naprosto nejvhodnější, protože mají velmi nízkou energetickou hodnotu. Ze všeho nejlepší jsou ty zeleninové. Nevyhýbejte se ale ani těm masovým, které mají o něco více energie a tuků. Je to však zanedbatelné a pro tělo maximálně zdravé. Nechte polévku po uvaření vychladnout a na jejich povrchu seberte ztuhlou část tuku.

Vývar je oproti jiným jídlům lehce stravitelný a dokáže velice dobře uklidnit trávicí systém. Zdroj: shutterstock.com

Nezahuštěné zeleninové polévky

Jedná se o polévky, které jsou plné zdravé zeleniny, jejichž energetická hodnota je také nízká, ovšem nutriční kvalita je naopak vysoká. Zapomeňte však na jakékoliv zahušťování moukou, natož smetanou. Výborně se hodí klasická minestrone, rajčatová, špenátová, brokolicová či cuketová.

Nemusíte mít ani obavy, že byste se tepelnou úpravou připravili o vitamíny, většina jich v zelenině zůstane, stejně jako cenné minerály a vláknina. Zeleninu však nikdy nerozvařujte, snažte se, aby zůstala al dente, tedy „na skus“.

Zdroje: www.biolekar.cz, www.rozumnehubnuti.cz, www.idealni-vaha.cz