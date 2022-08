20 běžných potravin, které spalují tělesný tuk, ale vy to o nich možná nevíte

Toužíte zhubnout? Pak vám nezbývá, než změnit jídelníček, omezit kalorie, posílit pitný režim a trochu se hýbat. Vaši snahu po lepší figuře můžou urychlit i potraviny, které běžně koupíte v supermarketu. A které to jsou?

1. Vejce

Všichni je milujeme, protože jsou levná, variabilní (dají se smažit, vařit, zapékat) a ještě skvěle chutnají. Málokdo ví, že jsou jednou z potravin, které zpomalují trávení a navozují pocit sytosti. Využijte toho při hubnutí. Takže k večeři si nezapomeňte dát jedno (nebo dvě) vejce natvrdo. Nebudete mít hlad, a tím pádem ani sklony k přejídání se.

2. Kuře

Cena kuřecího masa stoupla. Ale v porovnání s jinými potravinami se to dá ještě nějak „zkousnout“. Kuřecí maso patří mezi nejméně tučné na trhu. Obsahuje velké množství bílkovin, které podpoří obnovu tkání a svalů. Zároveň je nízkosacharidové. Nejméně tuků a kalorií se nachází v kuřecích prsíčkách bez kůže.

3. Losos

Je nejprodávanější rybou v Čechách. A není divu. Obsahuje totiž velké množství bílkovin, které vám dají pocit, že jste plní a nebudete mít tendenci se dojídat. Dalším bonusem je velký podíl vitaminů B a D. Tohle duo zrychluje metabolismus, omezuje ukládání tuků a snižuje chutě k jídlu. Takže nezapomeňte na doporučení výživových poradců a jezte jednu rybu týdně. A dejte si klidně lososa!

Losos zrychluje metabolismus. Zdroj: Profimedia

4. Řecký jogurt

Je lahodný a dobrý. Navíc v něm najdete dvojnásobné množství bílkovin, než v běžném bílém jogurtu. To má za následek „zaplácnutý žaludek“, ale zároveň i spoustu živin k udržení svalové hmoty. Řecký jogurt koupíte v mnoha formách, vy ale volte tu klasickou – bílou a bez cukru.

5. Syrovátka

Syrovátka má něco speciálního – syrovátkový protein! Tenhle prvek vám pomůže hubnout tak, abyste „setřásli“ tuk, ale svalová hmota zůstala na svém místě.

6. Vodní meloun

Přestože ho spousta lidí považuje za ovoce, ve skutečnosti jde o zeleninu. Má velký obsah vody a vlákniny, proto je vhodnou svačinkou pro hladové. Mimochodem, plody s větším podílem vody jsou sytější než třeba sušené ovoce!

Vodní meloun je ideální svačinkou pro hladové. Zdroj: Profimedia

7. Jablka

Češi tyhle plody ze zahrádky milují. Pokud patříte mezi ně, máte výhodu. Jablka totiž obsahují rozpustnou vlákninu, která tlumí chuť k jídlu a zpomaluje trávení. V praxi to znamená jediné – vydržíte bez jídla o trochu déle! Proto jablko používejte jako svačinku, když vám náhodou kručí v břiše.

8. Borůvky

Přestože na to nevypadají, je v nich poměrně dost vody. A navíc mají i méně cukru než třeba ostatní ovoce. Přestože na to nevypadají, jsou nízkokalorické a navozují pocit sytosti. Zobání borůvek vám prospěje i celkově po zdravotní stránce. Totot ovoce je totiž plné antioxidantů – tedy látek, které chrání tělo před předčasným stárnutím. Přírodní léčitelé je používají jako lék na posílení imunity nebo snižování cholesterolu v krvi.

Ovesné vločky i borůvky navozují pocit sytosti. Zdroj: Profimedia

9. Celer

Je to zvláštní zelenina. Nijak zvlášť výrazná vzhledově, nějak zvlášť výrazná chuťově. Ale pokud chcete, dejte vyniknout celeru v syrové podobě například v pomazánkách (výborný je třeba v kombinaci s vlašskými ořechy). Tahle kořenová zelenina je nízkokalorická, obsahuje hodně vody a vlákniny, takže by měla utlumit hlad.

10. Brokolice

Stejně jako její příbuzní – růžičková kapusta a květák – patří brokolice mezi velké „spalovače tuku“. Využijte toho a dopřejte si brokolici jak v polévce, salátu nebo zapečenou se sýrem. Stojí za to!

Brokolice patří mezi spalovače tuků. Zdroj: Profimedia

11. Hlávkový salát

Bývá ozdobou regálů se zeleninou. Jeho načechraná hlávka je plná vody a vlákniny, která vám dokáže zaplnit žaludek, takže se nebude pídit po další porci jídla. Abyste váš hubnoucí proces byl co nejrychlejší, snažte se do salátů nedávat žádný tučný dresink. Zbytečně by vám přidával další kalorie.

12. Vločky

Seženete je v každém supermarketu a když je koupíte „bez ničeho“ - jsou i poměrně levné. Stačí je nasypat do jogurtu, zamíchat a hned máte sytou snídani. Výhodou vloček je, že absorbují tekutiny, porce vypadá větší a více vás zasytí.

13. Quinoa

Odborníci doporučují všem milovníkům ovesných vloček, aby občas vyměnili obilovinu za quinou. Proč? Protože je plná bílkovin a podporuje hubnutí. Pokud byste ji nechtěli pozvat do jogurtu, můžete jí přidat například do polévek, salátů nebo kaší.

14. Avokádo

Ano, má hodně tuku. Ale jde o zdravý tuk, který dodá vašemu tělu dostatek živin, vitaminů a minerálů a vy nebudete mít tendenci k „vlčímu hladu“.

Vajíčka a avokádo dodají tělu živiny. Zdroj: Profimedia

15. Ořechová másla

Kdepak, není jenom máslo z kravského mléka. Existují i zdravá másla mandlová nebo arašídová. Můžete si je namazat na rýžové chleby nebo přímo na zeleninu (vhodné jsou například s mrkví). Zasytí vás, zpomalí trávení a navíc chutnají skvěle!

16. Chia semínka

Přestože na první pohled nezaujmou, jsou pro vás klíčová. V chia semíncích je totiž hodně vlákniny a bílkovin, které zpomalí vaše každodenní „čekání na jídlo“. Hlad zkrátka přijde o trochu později. A to je jen výhoda. Chia semínka si můžete přidat do ovocných a zeleninových šťáv, polévek, salátů a sladkých kaší.

17. Káva

A je to tady, dobrá zpráva pro hubnoucí „kafaře“! Tenhle černý nápoj zlepšuje spalování kalorií, ale pozor – nesmíte do něj přidávat hodně cukru a mléka. Tím byste dosáhli opačného efektu. Když si kávu dáte před sportováním, získáte více energie a trénink bude intenzivnější. To se projeví i na počtu spálených kalorií.

Káva neuškodí, jen nesmí být s mlékem a cukrem. Zdroj: Profimedia

18. Zelený čaj

Funguje jako stimulant – popíchne líný metabolismus a zároveň osvěží i unavený mozek. Zároveň obsahuje polyfenoly, které podporují produkci neoradrenalinu, který napomáhá k rychlejšímu spalování. Zelený čaj je dobrý horký i studený.

19. Kájenský pepř

Stačí ho špetka a hned dokáže dělat velké věci. Třeba zlepší váš metabolismus a stabilizuje krevní cukr – takže se budete cítit svěží, čilí a plní energie. Pokud ho zkombinujete se zázvorem nebo česnekem, jeho účinky se znásobí.

20. Skořice

Je sladká, antiseptická a hlavně – dokáže dát „do latě“ krevní cukr. To je podastatná informace, protože výkyvy krevního cukru způsobují vlčí hlad a nájezdy na ledničku. Pro všechny milovníky skořice ale toto riziko odpadá.

Zdroje: www.myprotein.cz, www.prozeny.cz