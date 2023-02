Nehubnete? Máte pomalý metabolismus. Odborník radí, jak ho jednoduše zrychlit

Slýchali jste už od mládí, že ve vaší rodině prostě nemáte tak rychlý metabolismus, a proto je pro vás hubnutí doslova řehole? Zatímco generace před námi často neprávem láli vlastním genům, dnes již dobře víme, že nejen naše genetická výbava může za to, jak rychle spalujeme kalorie. Jak můžeme svůj metabolismus zrychlit?

Zdroje: zivotavyziva.cz, tajemstvizdravi.cz

Nejen geny ovlivňují metabolismus

Roli hraje především náš životní styl. Možná, že právě to jste nechtěli slyšet. Změny v životním stylu jsou bolestivé a náročné nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Málokdo se může jednoduše odpoutat o svého dosavadního způsobu života. Na druhou stranu je to důvod k jásání. Není to skvělé?! S metabolismem můžete něco udělat sami. Pomoc existuje a nemusíte pro ni nikam chodit. Pomoci si můžete také sami!

Podívejte se ve videu, co na toto téma praví výživový specialista Petr Havlíček:

Metabolismus souvisí s hubnutím

Zrychlení či zkvalitnění metabolismu se samozřejmě často skloňuje v souvislosti s hubnutím. Fungování a zlepšení by však mělo zajímat všechny. Metabolismus hraje klíčovou roli v mnoha fyziologických procesech, včetně růstu, reprodukce, regulace teploty a odpovědi na stresové situace. Rychlost metabolismu může být ovlivněna řadou faktorů, včetně věku, pohlaví, tělesné hmotnosti, genetiky, stravy a fyzické aktivity.

Genetika nebo věk či pohlaví mají také vliv na metabolismus. Zdroj: Profimedia

Pohyb zrychlí metabolismus

Cvičení a pohyb napomáhají metabolismu tím, že spálí kalorie a posilují svalovou hmotu. Pohyb jako běhání, jízda na kole nebo plavání a silový trénink jsou skvělé způsoby, jak zlepšit metabolismus. Každý pohyb se však počítá!

Nedejte se doratit trendy. Zvolte pohyb, který vás baví. Zdroj: shutterstock.com

Pijete dost vody?

Dostatečný pitný režim je také důležitý pro zdravý organismus. Doporučuje se pít převážně vodu a vyhýbat se slazeným nápojům. Pokud máte vody už dost, zařaďte do pitného režimu bylinné čaje. I ty jsou ideální.

Které potraviny vynechat?

Rozhodně i potraviny mají velký vliv na metabolismus. Metabolismus podpoříte tím, že budete jíst pravidelně a vyváženě, vyhýbat se prázdným kaloriím, jako jsou sladkosti a alkohol. Naopak je vhodné zařadit potraviny, které jsou bohaté na bílkoviny a vlákninu.

Nevhodné potraviny zpomalují váš metabolismus. Zdroj: shutterstock

Nekvalitní spánek zpomaluje metabolismus

Určitě jste už četli i slyšeli o tom, že nejen jídlo a pohyb hrají roli v hubnutí. Nedostatek spánku může narušit metabolické procesy v těle a zpomalit metabolismus. Proto je důležité spát dostatečně dlouho a kvalitně. To by se vám určitě mohlo líbit.

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek také zrychluje metabolismus. Zdroj: Profimedia

Stres vám zhubnout nepomůže

Chronický stres ovlivňuje metabolismus tím, že zpomaluje některé procesy v těle. Proto je důležité najít způsoby, jak snížit stres a uvolnit se. S tím vám může pomoci třeba meditace, jóga nebo jiná relaxační cvičení. Udělejte si čas sami na sebe bez televize nebo telefonu. Vydechněte si a vyčistěte hlavu.