Jak zhubnout po 40: Buďte v pohodě, odpočívejte a hlavně jezte!

Víte, jak je to s hubnutím po čtyřicítce? Tělo se mění celý život a metabolismus se začíná chovat trochu jinak. Hubnutí po čtyřicítce je skutečně trochu jiné. Nenaleťte na diety, které celý problém ještě zhorší.

Tělo se po čtyřicítce mění a hůř hubne

Čtyřicátníci pozor! Vaše tělo se začíná měnit, a to rapidně. Obzvlášť ženy v tomto věku procházejí obdobím, které ještě není menopauzou, ale značně se už liší od rozpuku mládí a rozkvětu. Díky změnám v organizmu možná začínáte tloustnout, aniž byste nějak zvlášť změnili jídelníček a stravovací návyky. A přece jdou kila nahoru a dolů se jim vůbec nechce.

Spojením několika faktorů se snižuje energetický výdej. Pokud na změny těla nezareagujete, bude se problém s tloustnutím rozhodně jen zhoršovat. Sice pomalu, ale jistě.

Právě břicho a pas je po čtyřicítce problematickou partií. Zdroj: shutterstock.com

Hubnutí, tuk a žádný pas

Jednoduše řečeno přibrat dvě kila za rok není problém, jenže v horizontu deseti let je to dvacet kilo. Dokážete si představit, jak to bude vypadat? Navíc naše představy o tom, co je a co není problém, mohou být ne zcela přesné.

Málokdo by řekl, že dámská konfekční velikost číslo 42 je nadváha, avšak obvod pasu přes 80 cm už začíná být u žen rizikový. U mužů je to 100 cm v pase. Velikost 42 u žen je vlastně na hraně, a to i v případě, že je žena v dobré kondici.

Podle věku se mění naše tělo i tuk, který se ukládá různě. Množství podkožního i tzv. viscerálního tuku je vyšší, čímž se právě začíná ztrácet pas. Právě viscerální tuk je problematický, protože obklopuje orgány v dutině břišní. Tím samozřejmě na ně působí, a proto také mluvíme o zvýšení rizika různých chorob.

Víte, jak hubnout po čtyřicítce? Hlavně pohybem, hladovění se nevyplácí! Zdroj: Profimedia

Hubněte pohybem!

Po čtyřicítce už metabolismus „neukecáte“ krátkou dietou nebo přeskočením oběda. Hubnutí po čtyřicítce je ve znamení fyzické aktivity. Je to prostě tak. Pokud jste se nehýbali doteď, pak máte nejvyšší čas začít, ale nepřepalte start.

Klasickým problémem všech, kteří plni odhodlání začnou s jakýmkoli sportem či změnou životního stylu, je příliš těžký začátek a nepochopitelně vysoké cíle. Smiřte se s tím, že udržitelné změny jsou ty pomalé, kdy postupně budujete sílu, svaly, výdrž a také chuť na sobě pracovat. Pamatujte, že aby začalo tělo na změny reagovat, měli byste zvýšit fyzickou aktivitu o 30 %. Obecný návod říká, že byste měli věnovat aktivitě alespoň 150 minut týdně.

Zvolte takový pohyb, který vás bude bavit. Vyzkoušejte, co vás napadne, a držte se toho, co vám dělá radost. Koupit permanentku do posilovny a přijít tam dvakrát je klasickou chybou, která vás naopak demotivuje. Potřebujete vypracovat svaly, klidně takové, které nebudou vidět a teď o nich ani nevíte. Cílem není kulturistika, ale dobré spalování, a to svaly umí.

Jezte, pijte, sportujte, odpočívejte... a opakujte to. Zdroj: shutterstock.com

Hýbejte se, jezte a spěte, pak zhubnete