Nejlepší dieta po padesátce: Neničí svalovou hmotu, pouze rozpustí tuky

Slýcháte také často kolem sebe výmluvy, že hubnutí po padesátce je nemožné a už vůbec nejde vylepšit si postavu? Snad tomu nevěříte. Stačí jen pevné rozhodnutí, zdravý životní styl s dostatečnou dávkou pohybu a dobrá nálada. Máme pro vás tip na zajímavou dietu.

Dobrá zpráva! Hubnutí po padesátce funguje. V tomto období se sice v těle odehrává obrovská řada změn, které mají vliv na metabolismus a námi nechtěné ukládání tuku, ale s tím vším se dá pracovat. Když se chce, tak jde všechno.

Základem všeho je udržet si co nejdéle zdatnou kondici a pevné zdraví. A tak i s úpravou jídelníčku je potřeba rozumně nakládat. V určitém věku není už pro každého vhodná jakákoliv dieta. Některé by vám mohly odstartovat zbytečné potíže jako například ztrátu hustoty svalů a kostí. A právě to jsou nejčastější zdravotní komplikace, které se vyskytují především u lidí nad 65 let.

Jak a čím začít

Zamyslete se nad svým jídelníčkem a zařaďte do něj potraviny, které vám s hubnutím pomohou. Určitě se nechystejte na žádné hladovění, kde budete jen chroupat zeleninu, suchary a jako bonus si dáte rýži bez omáčky. Hubnout se má vždy zdravě a chutně.

Zamyslete se nad svým jídelníčkem a zařaďte do něj potraviny, které vám s hubnutím pomohou. Zdroj: shutterstock.com

Hodně bílkovin a málo kalorií

Aby se vám po padesátce nějaké to kilo navíc lépe shazovalo, je nejlepší zvolit dietní stravu s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem kalorií. Je to prověřený, nejbezpečnější a nejúčinnější stravovací plán. V čem spočívá? Naučíte se dodržovat pravidlo, že budete konzumovat asi 1 gram bílkovin na 2 kg své vlastní tělesné hmotnosti. Kdybyste v počátku pociťovali nedostatek bílkovin, lehce jich do stravy přidejte, avšak ve formě libového masa a drůbeže, ryb, vajec, luštěnin a obilovin s vysokým podílem bílkovin.

Dietu prověřila věda

Skupina 96 obézních dospělých starších lidí ve věku 65 let byla rozdělena do dvou skupin. Jedna konzumovala šestiměsíční nízkokalorický jídelníček, který zahrnoval více než 1 g bílkovin na 2 kg tělesné hmotnosti denně plus dostatečné množství vápníku a vitaminu D. Druhá část měla v jídelníčku jíst každý den 0,8 g bílkovin na 2 kg tělesné hmotnosti.

Jaký byl výsledek? Jednoznačný!

Po půl roce jedinci ze skupiny konzumující vysokoproteinovou a nízkokalorickou stravu ztratili v průměru 8 kg. A hlavně? Celých 87 % této hmotnosti tvořil tělesný tuk. Úbytky byly zřejmé především v oblasti břicha, boků, stehen a hýždí. Nejenže prospějete své figuře, ale právě tyto oblasti jsou důležité ke snížení rizik metabolických onemocnění, jako jsou cukrovka a srdeční choroby.

Úbytky byly zřejmé především v oblasti břicha, boků, stehen a hýždí. Zdroj: shutterstock.com

Naopak druhá kontrolní skupina zhubla v průměru pouze o půl kila. A víte, co bylo nejvíc překvapivé? To je totiž v jistém věku skvělý bonus! Jedinci, kteří jedli stravu s vysokým obsahem bílkovin, si na rozdíl od druhé skupiny, udrželi svalovou hmotu a hustotu kostí, a to i při potěšujícím váhovém úbytku.

Zdroje: www.firstforwomen.com, www.karger.com, www.fitnessrevolution.cz