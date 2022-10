Většina žen nad 50 dělá chyby při hubnutí a ničí si zdraví. Jak rychle hubnout?

Máte problém udržet váhu nebo spíš pár kilo shodit? Obáváte se změn, které přicházejí po padesátce a chcete rychle zhubnout? Je to vůbec možné nebo vhodné? Podívejte se, co o hubnutí říká specialistka na stravu.

Zdroje: www.bezhladoveni.cz, zena.aktualne.cz

Hubnutí po padesátce není jednoduché

Po padesátce ženské tělo prodělává období hormonálních změn. V této době se ženy také častěji potýkají s přírůstkem na váze i s problematičtějším hubnutím. Tělo už nereaguje tak jako dřív, není to však jen problém věku, ale také toho, co se svým metabolismem až doposud prováděly. Rychlé diety totiž také nabourávájí kromě dalšího i hormonální harmonii.

Podívejte se na krátké video z tvorby Deset plus jedna otázek, na které odpovídala biochemička a odbornice na stravování Michaela Bébová:

Jojo efekt a hubnutí

Co odbornice na stravu Michaela Bébová ve svých odpovědích zdůrazňuje? V podstatě lze celé povídání uzavřít tím, že rychlé diety jsou pro náš metabolismus nevhodné a jejich výsledky jsou zpravidla neudržitelné. Organismus reaguje na nižší kalorický příjem tím, že se snaží ztrátu hmotnnosti okamžitě narovnat a připravit tím tělo na případné opětovné období hladu. Jojo efektem tak dospějete nejen k pozvolnému nárůstu na váze, ale navíc také narušení metabolismu, který pak bude na snahy o hubnutí reagovat hůř.

Jídlo nemusí být strašák v žádném věku. Zvolte pomalejší změny v jídelníčku směrem ke zdravějším alternativám. Zdroj: shutterstock.com

Jak rychle hubnout?

Optimální rychlostí hubnutí je podle odporníků 1 kg za týden. I to je poměrně rychlé, zato udržitelné hubnutí, které může organismus zvládnout bez výkyvů a tendence nahradit úbytek okamžitě, a ještě s rezervou navrch.

Hubnutí může být o něco rychlejší, pokud byla původní váha poměrně vysoká. Lidé, které začínají na 130 kilogramech, hubnou jinak, než ti, kteří mají váhu poloviční a touží shodit jen několik kil navíc, aby se vešli do kalhot či šatů.

Odbornice na stravu zdůrazňuje, že rychlé diety jsou de facto škodlivé, a proto pokud chceme váhu redukovat, vždy je vhodnější pomýšlet na úpravu životního stylu, návyků a způsobů stravování. K takovým krokům sami sebe přemlouváme jen těžko a specialistka na stravování Michaela Bébová také v rozhovoru zmiňuje proč. Také připomíná, že nejen hubnutí, ale také přírůstek svalové hmoty je žádoucí. I když stále platí, že aby tělo hubnulo, musí dojít ke kalorickému deficitu, respektive kalorický výdej musí být vyšší než příjem, důležité je také vědět, že i v klidovém stavu svaly spalují více energie, takže naopak ještě váhový úbytek zrychlují.

Dostatečně pijte, jezte zdravěji a hýbejte se. Zdroj: Profimedia

Jak hubnout po padesátce?

Jak tedy zdravé hubnutí shrnout? Vyvarujte se krátkých rychlých diet a přejděte na změnu stravování dlouhodobějšího charakteru. Zapojte jakýkoli pohyb, cílem není jen hubnutí, ale také přírůstek svalové hmoty je vždy velkým plus. Hubněte jen kilogram týdně, i to je dostatečně rychlé na to, abyste si brzy všimli změny.

Důležité je vědět, že také dostatek spánku má vliv na hubnutí, stejně tak jako minimalizace stresů, čehož je často těžké dosáhnout. Nezapomínejte na dostatek tekutin a výběr potravin. Od trendu konzumace velkého množství malých jídel během dne se pomalu upouští. Najděte si vlastní rytmus, který vás nebude dramaticky omezovat. Vaším cílem je najít takové změny jídelníčku, které vám budou vyhovovat, budou chutnat, ale velmi kalorická jídla nahradíte zdravějšími variantami.