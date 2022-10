Neuvěříte, čím léčili naši předkové kuří oka. Dnes to vyhazujeme do odpadků

Pokud vás sužují na nohách kuří oka, máme pro vás pár jednoduchých a účinných tipů, jak se tohoto kožního deficitu zbavit. Chce to jen trochu trpělivosti, a hlavně pravidelnou péči.

Kuří oko umí pěkně potrápit! Pokud nosíte boty, které v některém místě nepřirozeně tlačí na nohu, je docela dost možné, že se vám časem vytvoří kuří oko. Zpravidla se jedná o hladký žlutošedý hrbolek s černou tečkou uprostřed, který vyvolává palčivou bolest.

Čím déle necháte kuří oko růst, tím bude nepříjemný tlak silnější, protože jeho jadérko bude prorůstat stále hlouběji. Jednejte proto co nejdříve, a hlavně vydržte do naprostého odstranění. Pomoci vám může zkušená pedikérka, ale zvládnete to i sami doma.

Prevence na prvním místě

V každém ohledu byste o své nohy měli dbát a dopřávat jim vždy pohodlné a kvalitní boty, které vás nikdy nebudou v žádných místech tlačit. Stejně tak je důležité pravidelně pečovat o kůži na chodidlech po každé sprše a koupeli a chodidla změkčovat adekvátním krémem.

Začněte koupelí

Pokud již kuří oko máte, začněte s ním bojovat nejprve důkladným změkčením kůže pomocí koupele. Využít můžete koupené soli, ale naše babičky si brávaly k ruce pár tabletek aspirinu, který obsahuje kyselinu salicylovou. Rozpustily je v horké lázni a namáčely v ní nohy tak dlouho, dokud kuří oko naprosto nezbělalo, aby jej mohly odstranit.

Mechanické odstranění

V tento moment je možné odstranit kuří oko pomocí špičatých malých nůžek nebo ostrého nožíku, a to i s jadérkem. Ošetřené místo je vždy nutné vydezinfikovat a přelepit sterilní náplastí. Metodu je nutné opakovat, dokud kuří oko naprosto nezmizí. Pokud se na tento způsob necítíte, vyzkoušejte osvědčené přírodní prostředky, které fungují při troše trpělivosti dodnes.

Nevyhazujte stará jablka

Nepoživatelná jablíčka můžete ještě využít jako dokonalý likvidátor této nepříjemné kožní choroby. Každý den na noc si přiložte plátek jablka na postižené místo a připevněte ho k chodidlu obvazem či větší náplastí. Stejným způsobem funguje i ananasová kůra. Ráno obklad odstraňte a vykoupejte nohu v horké vodě s jedlou sodou. Opakujte každou noc do té doby, dokud se samo kuří oko ve vodě bezbolestně neodmočí.

Využijte sílu octa i česneku s cibulí

Nejprve si nechte plátky cibule nebo česneku vylouhovat v octu a každý den před spaním si udělejte podobný obklad jako v předchozím případě, a to i s ranní koupelí. Zbavíte se tak i nepříjemného cibulového odéru.

Plátek citronu to s kuřím okem také umí

Metodu aplikujte jako dvě předchozí. Kyselina citronová při pravidelné péči postupně změkčí kůži a nepříjemné potíže se jistě brzy zbavíte. Ranní lázeň nahraďte důkladným promazáním místa krémem na nohy a proceduru opakujte tak dlouho, až se kuří oko samo vydrolí.

Kúra se solí a medem

Vyrobte si slanou lázeň s horkou vodou a nohy v ní koupejte každý den co nejdéle. Poté si natřete chodidla medem a nechte alespoň ½ hodiny působit. Nakonec nohy pečlivě omyjte. Při častém opakování by mělo kuří oko brzy samo vypadnout.

