Naše babičky na podzim vyráběly kaštanovou mast. Je to zázrak a zvládne ji každý

Pokud vás trápí křečové žíly, hemeroidy či oteklé nohy, máme pro vás skvělý tip, jak si od jejich bolesti ulevit. A platí to i pro špatně pohyblivé klouby a studené ruce a nohy. Pomůže vám kaštanová mast, kterou si můžete doma snadno vyrobit.

Využijte dobu, kdy je kaštanů všude habaděj a vyrobte si z nich prostředek prospěšný vašemu zdraví. Možná ho znáte pod názvem koňská mast, který získala dle svého odborného pojmenování, a to je jírovec maďal neboli kaštan koňský. Uznávanou léčivkou je už od 17. století. Úžasné účinky jeho plodů a květů hojně využívali už naši předkové a v současnosti se jimi zabývá i věda.

Proč je kaštan užitečný pro zdraví

Nejen plody, ale i listy a kůra stromu se běžně využívají k výrobě léčivých tinktur, krémů a mastí. Nejúčinnější látkou, kterou kaštany obsahují, je aescin, který je uznáván jako protizánětlivé tonikum žil.

Začněte přípravou tinktury. Celé kaštany nasekejte na drobné kousky, vložte je do uzavíratelné sklenice a zalijte 150 ml čistého 40 % alkoholu. Zdroj: shutterstock.com

Kaštanová mast z plodů

https://www.youtube.com/watch?v=r6k7M350U1Y

K výrobě této masti budete potřebovat asi 20 kaštanů. Nejprve je pečlivě očistěte, případně nechte důkladně oschnout. Začněte přípravou tinktury. Celé kaštany nasekejte na drobné kousky, vložte je do uzavíratelné sklenice a zalijte 150 ml čistého 40 % alkoholu. Pak nechte kaštany alespoň měsíc louhovat na tmavém místě. Každý den vznikající tinkturou protřepte. Po uplynutí náležité doby roztok přeceďte.

Mezitím si rozpusťte dle návodu na obalu 3 sáčky želatiny, a jakmile vychladne, tak ji smíchejte se 150 ml tinktury. Přidat můžete i 1 kávovou lžičku kafrového a mrkvového oleje společně s 2 kávovými lžičkami levandulového oleje. Nakonec vše rozmixujte tyčovým mixérem, aby vám vznikla konzistentní krémová hmota. Pokud budete mast skladovat v chladničce, vydrží vám i celé 3 měsíce.

Kaštanová mast z listů

K výrobně masti s efektivním účinkem je možné použít i kaštanové listy. Další surovinou je kokosový olej, který stačí zlehka zahřát a rozpustit. Neměl by se dostat do varu, aby nedošlo k likvidaci léčivých látek. Ve chvíli, kdy je olej teplý, přidejte do něho čisté nasekané listy, které začnou postupem času vadnout a hnědnout.

K výrobně masti s efektivním účinkem je možné použít i kaštanové listy. Zdroj: Whiteaster / Shutterstock.com

Jakmile dosáhnou všechny listy celistvé hnědé barvy, hrnec odstavte a pomocí kleští je vyjměte. Pak nechte mast vychladnout, v hrnci se u dna usadí případné zbytky listů. Ještě v tekutém stavu hmotu přelijte do čistých uzavíratelných dóz. Mast z listů je výborná na křečové žíly a metličkové žilky po celém těle i v obličeji.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.hobby.instory.cz, www.abecedazahrady.dama.cz, www.bylinkyprovsechny.cz