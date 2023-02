Jak na zalehlé uši? Geniální trik zvládne každý. Pokud nepomůže, je to vážné

Čas od času každému zalehne v učích. Poradíme, co dělat, abyste se téhle nepříjemnosti co nejdříve zbavili. Jak na zalehlé uši?

Aby vám zalehly uši, stačí málo. Třeba nadbytek ušního mazu, voda, například po koupání, nebo změna tlaku při cestování v letadle. Člověk to chvíli vydrží, ale jakmile má zalehlé uši delší dobu, začne mu to otravovat život. A tak hledá možnosti, jak se tohoto nepříjemného stavu zbavit.

"Když mi uši zalehly po plavání, babička mi radila, abych skákala na jedné noze. Vždycky to musela být noha v protilehlé straně od ucha a mně to tehdy docela dost pomohlo,“ říká jeden z osvědčených tipů čtenářka Ludmila z Krkonoš.

Síla horké páry

Další možností jak „odšpuntovat" uši, je horká voda. Napusťte si horkou vanu, sedněte si do ní a vydržte 10 až 15 minut. Horká koupel nejenom uvolní vaše tělo po celodenním stresu, ale také uleví takzvané Eustachově trubici, která způsobuje pocit zalehlých uší. Za pár minut byste měli mít po problému.

Vodu z uší můžete dostat různými způsoby. Inspirujte se tipy na videu:

Hrátky s fénem

Pokud máte v uších vodu, například po plavání v bazénu, můžete zkusit ucho prošťouchnout prstem a odstranit tak přebytečnou vodu. Pokud to nejde, přivolejte do hry fén na vlasy. Jak na to? Zapněte ho na střední teplotu a foukejte jím na ucho. Udržujte zhruba vzdálenost 10 centimetrů od ušního vchodu. Tlak vody by měl povolit.

Valsalvův manévr

Valsavův manévr by měl problém se zalehlýma ušima odstranit. Zdroj: Shutterstock

Patří mezi populární řešení. Jak na to? Ucpěte si nos a foukněte do něj. Ústa přitom držte zavřená a rty pevně u sebe. Tenhle pohyb otevírá Eustachovu trubici a zbavuje ji vnitřního tlaku.

Řešení našich babiček

Osvědčenými domácími recepty našich babiček je zívání, polykání, žvýkání žvýkačky nebo cucání bonbonu.

Zkuste teplý obklad na uši

Od zalehlého ucha vás může osvobodit i obklad z heřmánku, který jste předtím povařili v mléce. Pokládá se na zalehlé ucho a pak i za něj. Mělo by se vám ulevit.

Díky teplému vzduchu z fénu vysušíte případnou vodu v uších po koupání. Zdroj: Shutterstock

Co dělat, pokud nic nepomůže? Může to být i vážné!

Zalehlé uši jsou často spojeny s poruchou sluchu a mohou být signálem několik zdravotních komplikací.

Infekce středního ucha: Zastavený průchod vzduchu do středního ucha může vést k infekci, která může způsobit zánět středního ucha, což se projevuje bolestí ucha, horečkou a zhoršením sluchu.

Zalehlé uši mohou v některých případech dokonce vést až ke ztrátě sluchu!

Tinnitus: Zalehlé uši mohou také způsobit tinnitus, což je vnímání zvuku, který není přítomen v okolním prostředí. Tinnitus může být velmi obtěžující a může vést ke stresu a úzkosti.

Vertigo: Pokud jsou uši velmi zalehlé, může to způsobit pocit závratě a nestability, což může vést k vertigu. To může být velmi nepříjemné a může vést k potížím s rovnováhou a koordinací pohybů.

Zalehlé uši mohou také vést k poruchám spánku, protože mohou způsobovat bolest a nepohodlí, což může ztížit usínání a udržení spánku.

Pokud máte zalehlé uši a nic nepomáhá, neváhejte a vyhledejte lékařskou pomoc, aby bylo možné identifikovat příčinu, stanovit vhodnou léčbu a zabránit tak možným zdravotním komplikacím!







