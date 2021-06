Jednoduché triky, jak poznat čerstvé vejce: Udělejte světelný a plovací test

Vejce jsou považována za symbol světa a plodnosti. Ať už ta od domácích slepic, nebo ta kupovaná, nechybí takřka v žádné domácnosti, protože jsou nedílnou součástí mnoha pokrmů. Jsou nejen plná bílkovin a bohatá na živiny, ale zároveň i velmi chutná.

Patříte k těm, kteří svůj den startují teplou snídaní? A rádi si pochutnáte na vejcích na jakýkoliv způsob? Máte doma zásobu vajec a nejste si jisti, zda jsou čerstvá?

Stačí si vajíčka otestovat jednoduchými a osvědčenými metodami. A nejde o nic složitého. Nespoléhejte jen na razítka na skořápkách a včas vyřaďte kusy, které by vašemu organismu rozhodně moc neprospěly!

Čerstvá vejce jsou používána v kuchyni velice hojně Zdroj: Profimedia

Jak spolehlivě poznat, že je vejce opravdu čerstvé?

Přestože máte vajíčka pečlivě uložená v chladu lednice, jejich kvalita se delším skladováním snižuje. Neznamená to však, že musí být zkažená. Vejce je nepoživatelné tehdy, když se uvnitř začne rozkládat kvůli bakteriím nebo plísním. Neváhejte proto jednoduše zjistit, že vejce, které si chcete připravit je v pořádku.

Světelný test

Jeden ze způsobů, jak se ujistit, zda jsou vaše vejce čerstvá! Prosvětlováním se dá posoudit nejen kvalita, ale často se tato metoda používá i k hledání oplodněných vajíček. Stačí být ve tmě a mít po ruce baterku nebo třeba i lampičku na čtení. Posviťte na širší konec skořápky a pouhým okem uvidíte vzduchovou kapsu. Stačí posoudit, jestli je vzduchová bublina malá nebo velká. Když je tenčí než 3,1 milimetru, vaše vejce jsou v pořádku a můžete si je s klidem připravit k jídlu. V případě, že je kapsa velká a žloutek je tmavé barvy, vejce zlikvidujte. Tím, jak stárne, nahrazují plyny postupně vodu a vzduchová kapsa se zvětšuje.

Plovací test – zkouška ve vodě! Zdroj: Profimedia

Plovací test

Float test – zkouška ve vodě! Jedna z nejpopulárnějších a nejjednodušších metod. Potřebovat budete pouze nádobu naplněnou vodou, do které vejce opatrně vložíte. Jestliže se potopí a klesnou na dno, jsou čerstvá. V případě, že se některá z nich u dna vzpřímeně postaví nebo začnou lehce balancovat, je to známka, že je vajíčkům něco kolem týdne. A co když se vznášejí? Ihned se jich zbavte a vyhoďte je! Buď jsou už zkažená, nebo k tomu brzy dojde. Proč to tak funguje? Obsah vajíčka se totiž po nějaké době odpařuje skořápkou a vzniklá dutina se plní vzduchem, takže je lépe nadnášeno vodou.

V jakém prostředí se daří vajíčkům nejlépe?

Vejce je nejlepší skladovat v chladu, ve sklepě nebo přímo v lednici. Svědčí jim teplota kolem 5–8 °C a nesnášejí prudké teplotní změny. Nenechávejte proto vejce v boxu dvířek lednice. A další rada? Ukládejte je špičkou dolů, nacházejí se tam póry, kterými přijímají kyslík. Vejce rozhodně neomývejte, odstranili byste jeho ochranný obal.