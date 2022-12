Špatně spíte? Možná za to může vaše přikrývka. Málokdo ji má v pořádku

Probouzíte se s nepříjemnou náladou, jelikož jste se v noci vůbec nevyspali? Může to mít hned několik důvodů. Poradíme vám, v čem tkví problémy s přikrývkou a jak se dobře vyspat.

Kvalitní a dlouhý spánek je velmi důležitý pro naše zdraví. Během něho se celý organismus regeneruje a připravuje na další den. Při nedostatku spánku se může objevit podráždění, špatná nálada nebo dokonce přibírání na váze. Dlouhodobé špatné spaní může zvyšovat riziko vysokého krevního tlaku, cukrovky, srdečních onemocnění a deprese. Zaměřte se tudíž na faktory, které vám spánek narušují a odstraňte je!

Vhodná přikrývka

Zlepšit spánek můžete pomocí několika triků, které můžete vidět ve videu:

U některých lidí se může stát, že mají přikrývku příliš krátkou, a proto je pro ně důležité zvolit peřinu s prodlouženou délkou.

Také se deky rozlišují podle typu ročního období. Pokud nemáte v domácnosti příliš mnoho místa, zvolte přikrývku celoroční.

Při spánku byste měli zůstat neustále v teple, nikoliv mrznout, ani se naopak potit, jelikož se právě od toho odvíjí kvalita spaní.

Mezi nejoblíbenější přikrývky patří péřové, které mají skvělé izolační vlastnosti, a přikrývky z dutého vlákna, které jsou lehké, měkké a jsou snadné na údržbu.

Postel určená pouze na spaní

Chodíte si lehnout s prací do postele? Je to obrovská chyba, kterou můžete udělat. Postel by měla sloužit pouze ke spánku a na některé další příjemné a relaxační věci. Když se chystáte jít spát, nenechávejte v blízkosti, třeba na nočním stolku, dokumenty a nedokončenou práci. Budete nad ní stále přemýšlet, čímž znehodnotíte svůj spánek.

Vlažné mléko s medem je osvědčený uklidňující prostředek před spaním. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Najezte a napijte se 2 hodiny před spaním

Jistě víte, že přejídání před spaním nepřinese nic dobrého. Dopřejte si proto lehkou večeři nejméně 2 hodiny předtím, než se uložíte ke spánku. Vyvarujte se smažených a těžkých jídel, jelikož si u nich trávicí systém příliš neodpočine. Totéž platí i u pití. Rozložte si pitný režim do celého dne a nedohánějte ho na poslední chvíli večer.

Odpočiňte si od elektroniky

Chytrá zařízení vyzařují tzv. „modré světlo“, které narušuje spánek. Odložte všechnu elektroniku alespoň hodinu před spaním a nahraďte ji hezkou knížkou nebo relaxačními činnostmi, které vás zbaví stresu. Věnujte se sami sobě, srovnejte si myšlenky a naplánujte si další den.

Je známo, že v chladnější místnosti je spánek mnohem kvalitnější, a tak se budete cítit každé ráno lépe vyspaní. Zdroj: profimedia.cz

Dodržujte pravidelnost

Kvalitního spánku dosáhnete, když budete ulehávat a vstávat ve stejný čas každý den. Optimální doba spaní se pohybuje okolo 8 hodin. Teplota v místnosti by se měla pohybovat v rozmezí 15-19 °C. Okna si zatáhněte, abyste měli co největší tmu. Ticho pro spánek je rovněž velmi důležité, ale ne každý žije v poklidné vesnici, kde nehulákají žádná auta. I takový problém lze snadno vyřešit pomocí špuntů do uší.

