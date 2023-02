Bolest: 10 levných přírodních pomocníků, které vám uleví, ale neublíží

Bolest je nepříjemná, ale nutná. Podle bolesti víme, že je něco špatně. Ne vždy je však možné příčinu odstranit okamžitě, a pak nezbývá než bolest tlumit. Jak? Bolesti se lze zbavit i jinak než pomocí prášků z lékárny. Jak?

Bolest známe všichni

Různé bolístky, ale také přetrvávající chronická bolest sužují čas od času každého z nás. Víte, jak si můžete od bolesti pomoci? Nejen chemická analgetika vám mohou ulevit. Nicméně záleží na tom, co vás bolí. Prostředky, které vám mohou ulevit, jsou totiž velmi různé a hodí se také při rozdílných situacích.

Bolest zmírňují některé druhy koření, ale také vůně, obklady nebo akupresura. Zdroj: shutterstock.com

Přírodní prostředky potlačující bolest

Také četné vědecké studie se zabývaly zkoumáním přírodních prostředků, které dokáží ulevit od bolesti. Například hřebíček je koření, které má významné antioxidační, protizánětlivé a antimykotické a analgetické účinky. Od nepaměti se používá na bolesti zubů a dásní. Lze jej koupit jako mast v tubě, tinkturu nebo olej. Nicméně je možné také hřebíček žvýkat, což je poměrně nepříjemné kvůli výrazným silicím, ale když bolí zuby, přejdete i tuto intenzivní chuť.

Pálivé papričky obsahují kapsaicin, který potlačuje bolest. Zdroj: shutterstock

Pálivé papričky paradoxně uleví od bolesti

Kapsaicin je onou pálivou látkou v paprikách. Právě kapsaicin je skutečně ověřeným a vhodným prostředkem proti bolesti a užívá se i na tělo. Zde se nabízí zmínit, že budete vyhánět čerta ďáblem, ale pocit pálení může být v některých situacích mnohem přijatelnější než bolest. Kapsaicin je látkou obsaženou v některých krémech a mastech, ale také všech pálivých paprikách.

Zázvorový čaj s rozmarýnem Zdroj: Anna Bogush / Shutterstock.com

Zázvor jako lék na bolest

Pokud jde o bolest chronického rázu, můžete vyzkoušet také zázvor. Ten totiž pomáhá při pravidelném podávání, respektive alespoň po 5 dnech a dávce 2 g. Touto formou může zázvor napomoci nejen snížení bolestivosti, ale také rychlejšímu hojení díky jeho protizánětlivým účinkům. Zázvor lze užívat i sušený, ale čerstvý je považován zá účinnější.

Jaké další prostředky máte už doma? Podívejte se na minutový sestřih 10 přírodních pomocníků, které vám pomohou od bolesti pomoci:

Vůněmi proti bolesti

Od bolesti pomáhá i levandulový, mátový, eukalyptový nebo rozmarýnový esenciální olej. Tyto bylinky totiž ovlivňují naše tělo při vdechování jejich vůně. Působí silně relaxačně a zklidňují tělo i mysl. Toto navíc není jen tvrzení kořenářek a výrůbců aromalamp, ale esenciální oleje z tohoto důvodu zkoumala i věda.

Vůně některých bylin napomáhají uklidnění a relaxaci těla i mysli, čímž potlačují i pocit bolesti. Zdroj: Madeleine Steinbach/Shutterstock.com

Účinky esenciálních olejů potvrdili vědci

Často totiž až křečovitě svíráme různé části těla, kde pociťujeme bolest, a přitom naopak uvolnění a relaxace mohou přinést úlevu. Není to samozřejmě kúra, která by odstranila příčinu, ale může významně zmírnit vnímání bolesti, a to především hlavy, svalstva či kostí.

Pamatujte, že esenciální oleje se nesmějí konzumovat, užívají se pouze zevně a zředěné. Obyčeně stačí zhruba 3 až 5 kapek zředěných 30 ml olivového nebo jiného oleje, k masáži těla či přímo bolestivých míst.

Vůně je nicméně možné jen inhalovat, konkrétně například 3 dny po 30 minutách, což se doporučuje při chronické či pooperační bolesti.

Inhalace vůně tymiánu napomáhá rekukci bolesti až o 30 %. Zdroj: Shutterstock

Proti bolesti pomohou i akupunktura a akupresura

Nejen to, co jíme, pijeme či vdechujeme nám může pomoci od bolesti. Účinná může být také akupunktura, v domácím podání spíš akupresura, respektive stlačování a masáž bodů na těle. I když klasická medicína praktiky čínské tradiční medicíny vesměs neuznává a považuje ji za pseudovědu, výsledky stuide použití akupresury proti bolesti byly zveřejněny v květnu 2018 v odborném časopise the Journal of Pain. Podle studie skutečně tato metoda je efektivní proti chronické bolesti svalstva, hlavy či při artróze. Nicméně se předpokládá, že metoda funguje i při jiných bolestech než těchto zkoumaných.

Polštář plněný peckami z třešní vám uleví pří mnoha bolestech. Zdroj: shutterstock.com

Analgetické horké obklady

Velmi příjemnou a efektivní metodou může být také přikládání horkých obkladů. K tomuto účelu můžete použít textilní sáček s rýží, pecičkami, ořechovými skořápkami a podobně. Teplé obklady jsou vhodné při bolesti svalů, dutin, bolestivé menstruaci či bolesti ucha.