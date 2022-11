Recept, který vás zbaví kašle, znali lidé odpradávna: Ideální hlavně na podzim

Znáte recepty, které se po generace používaly při kašli a nachlazení? Které běžné kuchyňské suroviny vám při bolestech v krku a urputném kašli uleví? Tento recept má jen tři ingredience, ale dlouhou tradici.

Zdroje: www.healthline.com, www.ndtv.com

Domácí léčivá směs proti kašli

Je to domácí recept dobře známý a oblíbený, mnozí z nás jej v různých podobách vyzkoušeli a dobře jej přijímají i děti. Není to žádné tajemství, že česnek, cibule a med jsou skvělou kombinací a účinnou směsí třech ingrediencí, které najdete v každé kuchyni. Díky medovému sirupu s cibulí a česnekem zažehnáte kašel i bolest v krku, rýmu a nachlazení jakbysmet.

Nemáte s tímto jednoduchým receptem zkušenosti? Podívejte se, jak jednoduchá je jeho příprava v tomto kratičkém videu:

Kašel zažene cibule a česnek

Proč právě tyto tři ingredience? Určitě jste již slyšeli o tom, že česnek patří mezi přírodní antibiotika, je považovaný za superpotravinu a jeho zpracování pro podporu zdraví má mnoho podob. Česnek je doslova nabitý zdraví prospěšnými látkami jako jsou vitamin C, B6, ale i hořčík či selen.

To, že česnek pomáhá proti kašli, není jen tvrzení našich babiček, ale vědou ověřený fakt. Studie zveřejněné v roce 2001 v Advances in Therapy a druhá v 25.ledna 2012 v Clinical Nutrition potvrzují, že užívání extraktu z česneku rapidně snižuje počet dní, které byli sledovaní nachlazení a to o 60 %. Studie se shodly na téměř totožném výsledku. O tom, že česnek pomáhá, tudíž není sporu.

Sílu česneku nepodceňujte, funguje i jako antibiotikum či antimykotikum. Zdroj: Profimedia

Cibule výborně funguje proti hlenům, které jsou průvodním stavem nachlazení. I obyčejná rozkrojená cibule u lůžka je proto skvělým prostředkem, jak zabránit tvorbě hlenů během noci. Dospělí i děti méně kašlou a mohou volněji dýchat i během probíhajícího nachlazení. Cibule však také přispívá k léčbě zánětu horních i dolních cest dýchacích, navíc i snižuje horečku.

Cibule vás zbaví při nachlazení hlenů, což souvisí i s kašlem. Zdroj: Profimedia

Med při kašli uleví

Také med si vzali vědečtí pracovníci na paškál, a proto lze s jistotou říci, že i med má vliv na průběh nachlazení, kašle a dýchacích cest. Při 14 různých studiích, kterých se zúčastnilo přes 1800 sledovaných osob, se potvrdilo, že med díky obsahu antimikrobiotických látek napomáhá redukovat symptomy nachlazení. Má se za to, že není lékem, ale tělu dokáže ulevit.