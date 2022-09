Jak se co nejrychleji zbavit oparu: Běžné kuchyňské ingredience fungují skvěle

Chvilka stresu nebo nepohodlí a opar se začne klubat raz dva, samozřejmě v ten nejnevhodnější čas. Zkuste ho zlikvidovat ihned na počátku vývoje, abyste se s ním nemuseli trápit několik následujících dnů.

Jestliže spadáte do skupiny lidí, kterým se dělá opar opakovaně, jeho prvotní příznaky poznáte okamžitě. Nejlépe uděláte, když budete ihned jednat a nenechávat nic na „potom“, protože čím dříve se do léčby pustíte, tím dříve vás opar opustí.

Opar rtu způsobuje virus Herpes simplex typu I. Čím méně se budete postižených míst dotýkat, tím lépe pro vás i vaše okolí. Zdroj: Cherries / Shutterstock.com

Opar

Herpesem simplex typu HSV -1 trpí miliony lidí po celém světě. První „vlaštovka“ se u jedinců objevuje zejména v dětství do 5 let života, což ale neznamená, že se nemůže první nákaza objevit až v pubertě. U dětí se herpes pozná obtížným způsobem, neboť nemá jasné příznaky, dokonce je často maskován dalším onemocněním. K nakažení dochází blízkým kontaktem s osobou trpící oparem. Vyhýbat byste se měli i kontaktu s použitým ručníkem či nádobím, protože herpes je vysoce nakažlivý. Nejinfekčnější je v období, kdy se opar klube do vytvoření krusty. Jakmile se krusta objeví, riziko infekce klesá.

V počátečním stádiu se dají využít léky s účinnou látkou aciclovirum, ale léčba se musí zahájit co nejdříve, později už to nemá cenu.

Opar je pro některé lidi jako „budíček“ před důležitou událostí. I když si nemyslí, že ve stresu jsou, opar jim to dá jasně najevo. Objevuje se ale i při oslabení organismu, po delším slunění nebo hormonální změně.

Napadlo by vás aplikovat list tlustice na opar? Nejspíš ne, ale udělejte to! Zdroj: Andrey_Nikitin / Shutterstock.com

Jak se oparu zbavit

Máme pro vás několik tipů, jak se oparu co nejrychleji zbavit, ale vždy myslete na to, že na vše můžete být alergičtí! Jestliže nemáte zkušenost například s propolisem, nejprve ho aplikujte na jinou část kůže, abyste se přesvědčili o jeho neškodnosti.

Aloe vera – gel z uříznutého listu pomáhá s rychlejším hojením, potírejte několikrát denně.

Propolis – propolis je takový malý včelí zázrak, který vám pomůže i při oparu. Podporuje hojení a zmírňuje bolest.

Tlustice vejčitá – pokud máte doma tlustici, máte vyhráno, krásně chladí a stahuje. Nezdá se to, ale půlhodinové potírání oparu by mělo stačit k tomu, aby opar do příštího dne odešel.

Rýmovník – a zase jsme u rostliny! Rýmovník má doma spousta lidí a i ten je na potírání skvělý. Jednoduše si utrhněte list, polámejte v prstech a potírejte postižené místo.

Tableta B – komplexu – lidé mají dobrou zkušenost i s rozdrcenou tabletkou B – komplexu, kterou si nanesou na opar přes noc.

Ušní maz – jistě jste tento tip už někdy zaslechli. Ano, není to zrovna moc estetické, ale pokud to snesete, 2x denně si mázněte trochu ušního mazu na opar a do dvou dnů máte klid.

Česnek – nasekejte si stroužek česneku a přiložte na opar. Nezapomeňte se pořádně nadýchnout, pálí to jako čert! Opakujte dle potřeby, ale ihned po prvním použití byste měli cítit úlevu.

