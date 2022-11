Proč by ženy nad padesát měly vynechat svačinky a jíst jen 3x denně

Pokud jste se rozhodli zhubnout a je vám lehce nad 50, nemusíte mít dojem, že jde o něco nemožného. Je to jen o správném přístupu k životosprávě, dostatečném pohybu a dobré náladě. Poradíme vám, jak na to.

Zapomeňte na 5 jídel denně

Pět jídel za den je pravidlo, které jsme slýchali mnohokrát a do jistého věku není špatné se ho držet. Vždy je to však o správně volených potravinách a jejich množství. V jistém věku již tělo tolik jídla nepotřebuje, naopak se vám odvděčí za delší pauzy mezi jednotlivými pokrmy. Systém tří jídel vychází jako výrazně lepší řešení jídelníčku, a to především u jedinců, kteří nemají dostatečnou fyzickou aktivitu.

Větší počet porcí jídla během dne ovlivňuje hladinu cukru v krvi, která nikdy nepoklesne. Zdroj: Shutterstock

Nejezte celý den, tělo nestačí spalovat tuky

Větší počet porcí jídla během dne ovlivňuje hladinu cukru v krvi, která nikdy nepoklesne. Organismus pak používá jako „palivo“ cukr a nedochází k čerpání energie z uložených tukových zásob. Tudíž žádné hubnutí se nekoná.

Nadměrné zatěžování trávicí soustavy

Změnu ve stravování přináší nejen věk, ale také vývoj doby, kdy má lidstvo všeobecně málo fyzického pohybu. Proto tělo nepotřebuje tolik jídla během jednoho dne. Dát si bohatou snídani, po chvíli svačinu a brzy oběd, který bývá často dost vydatný, už to je poměrně velká nálož pro trávicí systém.

A zanedlouho přichází na řadu další svačina a na závěr večeře. K tomu minimum pohybu. Jakmile tělo přijme potravu, začíná zpracovávat živiny a dochází tak k mobilizaci hormonů, proto pak člověk cítí jistý nedostatek energie a únavu. Tělo potřebuje trávit.

Proč jíst jen 3 x denně?

V případě vyvážených, chutných a dostatečných porcí jídel, které budou z kvalitních surovin, je dostačující jíst třikrát během dne. Obzvlášť pokud chcete shodit nějaké kilo navíc. Čím jsou delší pauzy mezi jednotlivými jídly, a to bez pocitu hladu, tím efektivnější bude vaše hubnutí. Každé jídlo totiž stimuluje tvorbu inzulinu a jeho vyšší hladiny přispívají k ukládání tuku.

Základem je výběr potravin s nižším glykemickým indexem, které nezpůsobují tak rychlý nárůst a pokles hladiny cukru a tím pádem i výkyvy inzulinu v krvi. Zařaďte tedy do jídelníčku hodně zeleniny, luštěniny, houby, neslazené mléčné výrobky a ořechy. Na nový systém stravování přecházejte postupně a pozorujte reakce svého těla.

Pokud tedy tělu dopřejete dostatek kvalitních složitých sacharidů, funguje déle bez potřeby dalšího cukru. Proto je vždy efektivnější stravovat se pokrmy s vyšším podílem kvalitních tuků, které se nazývají nízkosacharidové. Menší konzumací sacharidů nevznikají takové výkyvy krevního cukru.

Vaše celkové zdraví a správný metabolismu podstatně ovlivníte správnou dávkou aktivního pohybu. Zdroj: shutterstock.com

Lepší kontrola kalorií

V případě, že budete jíst tři jídla denně, budete mít mnohem lepší přehled nad jejich kalorickou hodnotou a snáze se vyvarujete zbytečného uzobávání nezdravých potravin.

Dopřejte tělu pravidelný pohyb

Vaše celkové zdraví a správný metabolismu podstatně ovlivníte správnou dávkou aktivního pohybu. Najděte si takový, který vás bude bavit. Někdo raději zajde do posilovny či na cvičení, jiný dá přednost rychlé chůzi, běhu, jízdě na kole či plavání. Výběr je na vás a zvolená aktivita by vás měla v každém případě těšit. I v tom tkví recept na správné hubnutí.

Zdroje: www.nutricbistro.cz, www.idnes.cz, www.uspesna-lecba.cz