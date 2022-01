Dieta Japonek: Chutná, zdravá, dostupná, přesto vysoce účinná. A hlad mít nebude

Víte, který národ patří k těm nejzdravějším a nejštíhlejším? Kdo tipnul Japonce, má bod! Není divu, jejich střídmá a vyvážená strava je plná zeleniny, ryb a mořských plodů. Jestli jste přes svátky přibrali, nic si z toho nedělejte, pomůže vám japonská dieta, která vás navíc bude bavit.

Mnoho z vás namítne, že Japonci mají štíhlost geneticky danou, ale není to tak vždy. Jedním z důkazů je neustále se zvyšující váha mladých lidí v Japonsku, která vzniká díky fastfoodům a odklonu od tradičního způsobu stravování.

Japonské zvyky a tradice

Tradiční japonská strava servírována na menších talířích s menším obsahem bílkovin, tuků i soli má velký vliv na vysoký věk i štíhlou linii člověka. Své udělá i konzumace alkoholu v malém množství, méně lepku a vyloučení mléka a mléčných výrobků. Přesto, že mají Japonci na mléko intoleranci, zařazují sýry a jogurty do stravy vlivem globalizace.

Co mají Japonci nejčastěji na talíři

Rýže má nízkou energetickou hodnotu a neobsahuje tuky. Japonci snědí každý den i několik porcí rýže, a to různého druhu, často sáhnou i po rýži Natural. Zelenina se objevuje v jídelníčku stále a samozřejmostí je její různorodost. Ryby a mořské plody se zařazují do stravy velmi často, a to jak v upraveném, tak i syrovém stavu. Velice oblíbený je losos, tuňák, krevety, žralok, sardinky i velryby.

Sója se v Japonsku konzumuje nejen jako sójové boby, ale i jako tofu nebo sójové mléko. Mořské řasy se nacházejí nejen v sushi, ale i polévkách nebo hlavních jídlech. Řasy jsou velmi zdravé. Obsahují velké množství bílkovin, vitamínů (A, C, B2, B12 atd.), minerálních látek (vápník, železo, jód, hořčík, zinek) a aminokyselin. A ovoce? Bez toho by to také nešlo! Ovoce konzumují buď v čerstvém stavu, nebo v různých dezertech.

Typický japonský jídelníček?

Tradiční jídelníček se samozřejmě trošku liší oblast od oblasti. Snídaně bývá velmi bohatá. Na stole se nachází malé misky rýže, kvašené zeleniny, dále miso polévka, omeleta, mořské řasy i grilovaná ryba. Oběd se skládá převážně z rýže a ryby nebo masa, je doplněn zeleninou, řasou či sójovou omáčkou. Také je oblíbené sushi nebo nudlová polévka. Na večeři opět bývá servírován tradiční japonský pokrm. Důležité je jíst střídmě, pestře a pomalu. Nedostatek času je hlavním nepřítelem i v japonské kuchyni.

Účinná a zdravá dieta

Japonská dieta vám pomůže zatočit s přebytečnými kilogramy, tak ji zkuste. Výsledky jsou fascinující. Během této dvoutýdenní diety, můžete ztratit až 7 kg tuku.

Jak na dietu

Hlavní zásadou diety je postupovat podle určených pravidel a vydržet až do konce. Neměňte potraviny ani jejich množství. Ryby a maso můžete smažit v rostlinném oleji. Dieta má dva cykly a každý den se opakuje v určitém intervalu. Respektujte udávané množství, jen u salátu není omezeno, pouze olej na 1 čajovou lžičku. A samozřejmě bez pohybu by to nešlo! Naordinujte si alespoň 30 minut denně. A důležitý je i pitný režim. Nejlépe každý den vypijte kromě jiného i 1 litr vody s citrónem. Ideálně v době hladu, a ne během jídla.

První den (13. den)

Snídaně: černá káva

Oběd: 2 natvrdo uvařená vejce, salát z vařeného zelí s rostlinným olejem, sklenice rajčatové šťávy bez soli

Večeře: grilovaná nebo vařená ryba

Druhý den (11. den)

Snídaně: černá káva, kousek černého chleba

Oběd: grilovaná nebo vařená ryba, salát z čerstvého zelí s rostlinným olejem

Večeře: 200 g vařeného hovězího masa, jogurt

Třetí den (8. den)

Snídaně: černá káva, toast (černý chléb)

Oběd: pečená cuketa, jablka

Večeře: 2 vejce natvrdo, 200 g vařeného hovězího masa, salát z čerstvého zelí s rostlinným olejem

Čtvrtý den (9. den)

Snídaně: černá káva

Oběd: 1 vařené vejce, 3 velké vařené mrkve s rostlinným olejem, 15 gramů sýra

Večeře: ovoce

Pátý den (10. den)

Snídaně: čerstvá mrkev s citrónovou šťávou

Oběd: velká smažená nebo vařená ryba, sklenice rajčatové šťávy bez soli

Večeře: ovoce

Šestý den (14. den)

Snídaně: černá káva

Oběd: polovina uvařeného kuřete, salát z vařeného zelí nebo mrkev s rostlinným olejem

Večeře: 2 vařená vejce, zeleninový salát

Sedmý den (12. den)

Snídaně: čaj bez cukru

Oběd: 200 g vařeného hovězího masa, ovoce

Večeře: výběr z večeří libovolného dne s výjimkou třetího

