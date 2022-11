7 cviků japonského léčitele, které dokáží se starším ženským tělem zázraky

Čím je člověk starší, tím více by se měl o sebe starat. To platí zejména u žen kolem čtyřicítky a padesátky, jejichž tělo přirozeně ztrácí svou pevnost, pružnost a svalovou hmotu. Patříte mezi ně? Pak pro vás máme skvělé a jednoduché cviky podle známého japonského léčitele, které jsou skvělé nejen pro ženy nad padesát. Nemusíte se ničeho obávat, zvládne je opravdu každý.

Úderem magické čtyřicítky je všechno jinak. Jako by se k vám štěstěna obrátila zády a začala vám házet klacky pod nohy. Únava, vrásky, pomalejší metabolismus, stres a hormonální změny. Jak takovou zátěž ustát a vypadat pořád skvěle a mladistvě?

Na tuhle otázku částečně odpovídá kniha japonského léčitele Systém zdraví Katsudzo Nishi”, kde autor nabízí propracovaný systém cvičení a stravování. Nejde o žádné věci vycucané z prstu, ale o komplexní péči o duši a tělo, která vychází z antické a egyptské medicíny, tibetské a čínské jógy. Katsudzo Nishimu tento přístup zachránil život, když mu ve dvaceti letech diagnostikovali vážnou nemoc. Jeho jedinečný systém dnes inspiruje spoustu lidí na celém světě. Staňte se jedním z nich!

Cvičení pro zdraví a dlouhověkost

Na některé japonské cviky pro zdraví a dlouhý život se můžete podívat také ve videu:

Začněte třeba cvičením. Věnujte se mu každý den ve stejnou dobu. Ideální je ráno, kdy ještě máte spoustu energie. Cvičte ve volném oblečení, aby vám bylo příjemně. Nebojte se, cvičení není dlouhé, postačí vám jen patnáctiminutovka denně. Uvidíte, že se budete brzy cítit jako rybička!

První cvik

Lehněte si na záda a představte si, že jste na krásném místě. Cítíte to? Tu uvolněnost, pocit radosti, klidu? Rozložte ruce do stran, nohy posuňte k sobě, ohněte je v kolenou a přitáhněte k hrudníku. Poté se zhluboka nadechněte a kolena zatočte doprava tak, aby dosáhla na podlahu. Hlavu otočte do protisměru – tedy nalevo – a pomalu vydechujte. Vydržte chvilku a poté se vraťte do původní pozice. Za chvilku zopakujte cvik na opačnou stranu. Udělejte ho 4 – 5 krát.

Druhý cvik

Lehněte si na záda, ruce položte vedle těla dlaněmi dolů. Nohy dejte 30 centimetrů od sebe a pokrčte v kolenou. Poté se zhluboka nadechněte a zatněte břišní svaly. Táhněte záda a hýždě směrem nahoru. Jakmile dosáhnete nejzazšího bodu, setrvejte v něm pár sekund a pak povolte.

Cvičení vám dodá spoustu energie. Zdroj: Profimedia

Třetí cvik

Lehněte si na břicho. Ruce natáhněte před sebe dlaněmi dolů. Nohy držte 15 centimetrů od sebe. Napněte svaly hýždí a postupně zvedejte jednu nohu a druhou nechte na podlaze. Zkuste vydržet pár sekund a poté vraťte nohu na podlahu. Cvik poté zopakujte s druhou nohou. Jakmile si na cvičení zvyknete, zkuste cvičit 50 krát na každou nohu.

Čtvrtý cvik

Lehněte si na břicho. Dlaně umístěte před sebe na úrovni ramen. Obě nohy dejte 15 centimetrů od sebe. Ruce a nohy zvedněte, stejně tak i hlavu a ramena. Potom hýbejte nohama, jako byste plavali shora dolů. Cvik opakujte 25 – 50 krát na každou nohu.

Tímto cvikem posílíte záda i břišní svalstvo. Zdroj: Profimedia

Pátý cvik

Klekněte si na všechny čtyři. Narovnejte pravou nohu a zkuste ji zvednout zhruba 30 centimetrů od podlahy. Poté udělejte 25 hmitů a vraťte se do výchozí pozice. Stejný cvik zacvičte si druhou nohou.

Cvik, který vás náherně protáhne. Zdroj: Profimedia

Šestý cvik

Klečte na všech čtyřech a pravou nohu natáhněte do prostoru. Koleno pravačky pak skrčte tak, aby se dotklo čela. Poté nohu narovnejte, zvedněte vzhůru a spolu s ní i hlavu. Cvik opakujte 10 krát.

Sedmý cvik

Sedněte si na paty. Záda nechte rovná, ruce podél těla. Pak se mírně ohněte dozadu, jako byste se chtěli protáhnout. V téhle poloze zůstaňte pár sekund a poté se vraťte do výchozí pozice. Cvik opkujte 5 krát.

