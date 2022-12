Co se stane, když denně sníte pár kapek citronu smíchaných s jedlou sodou Zázrak

Víte, proč si dát citron s jedlou sodou? Komu může tato kombinace prospět a kdo by se jí měl raději vyhnout? Znáte opravdu všechny známé účinky těchto dvou obyčejných potravin? Jedlá soda a citron vás možná překvapí!

Citron a jedlá soda

Už jste slyšeli o kombinaci citronu a sody všechno možné, ale netušíte, proč byste je měli jíst? Kyselý citron a zásaditá soda jsou téměř třaskavou kombinací, jejíž síly ze využívá všude možně.

I když se běžně citron a soda používají docela jinak, zdá se, že jsou také velmi přínosné pro tělo a organismus skvěle vyladí do optimální rovnováhy.

Co víte o citronu?

Proč by nás měla zrovna kombinace citronu a jedlé sody zajímat? Citron není zdaleka jen kyselým citrusovým ovocem nabitým vitaminem C, má také řadu často přehlížených blahodárných účinků. Mimo „céčka“ obsahuje také velké množství antioxidantů, které souvisí s obranyschopností těla a zdravým odvodněním těla.

I když je citron známý především pro podporu hubnutí a zlepšení zažívání, má jeho konzumace pozitivní dopad na řadu důležitých orgánů. Patří sem především srdce a krevní oběh. Citron napomáhá i jako prevence a redukce ledvinových kamenů a předpokládá se, že má i protirakovinné účinky.

Citron je známý především pro podporu hubnutí, ale jeho konzumace má pozitivní dopad na řadu důležitých orgánů. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Jedlá soda nejen pro zažívání

Jedlá soda se užívá nejen při pálení žáhy a překyselení žaludku, ale také ona má pozitivní dopad na organismus. Používá se při zánětech v dutině ústní i aftech, sodu lze také používat namísto ústní vody. Co se týče úst a hygieny, soda také napomáhá bělení zubů a to ideálně dohromady s běžnou zubní pastou. Navíc se čím dál častěji zmiňuje překyselení organizmu a nutnost redukovat kyselost, k čemuž by měla právě soda přispívat.

Jedlá soda je silně alkalická. Zdroj: shutterstock.com

Společně tyto dvě potraviny napomáhají zlepšení metabolismu, zdravějšímu zažívání, lepší obranyschopnosti těla i zdraví srdce.

Nicméně pamatujte, že pravidelná a dlouhodobá konzumace sody nemusí být vhodná pro každého. Lidé s vysokým tlakem či onemocněním ledvin by se měli vyhnout užívání jedlé sody. Navíc i tato potravina může mít vedlejší účinky, jako jsou bolest hlavy, žíznivost, nadýmání, malátnost a v některých případěch není konzumace sody vhodné kombinovat s léčivy. Raději se předem o jejím užívání poraďte se svým lékařem.