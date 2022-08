Chcete zhubnout? Jezte u okna. Experti prozradili, jak to funguje

Stále se trápíte s přebytečnými kily? Pokud už jste zkusili kde co, možná je na čase se zamyslet, kde se stravujete. Zřejmě vás překvapí, že pohled z okna během jídla vám nastartuje metabolismus.

S přibývajícím věkem je stále těžší se zbavit přebytečných kil, navzdory tomu, že dodržujete pravidla zdravé životosprávy. Pokud se pravidelně hýbete, vyhýbáte se cukru, polotovarům, smaženým pokrmům, uzeninám, bílému pečivu a přemíře alkoholu a stále se vám nedaří zhubnout, na vině může být, kromě skrytého zdravotního problému, stres. Jakmile lékaři vyloučí nějaké metabolické onemocnění, musíte se zamyslet, jaké emoce během jídla prožíváte.

Deset minut

Pocity, které zažíváte během jídla, se mohou negativně projevit na ukládání tuků a jejich spalování. Vědci zjistili, že pokud jíte například u monitoru počítače nebo u televize, nesoustředíte se na to, že vůbec něco konzumujete. Pokud nejíte minimálně po dobu 10 minut, mozek vůbec neregistruje, že přijímáte nějakou potravu. Nedostaví se tak kýžený pocit sytosti. Pokud jíte navíc v zaměstnání, na pracovním stole, uprostřed dokumentů, zvonících telefonů a online porady s kolegy, jste pod neustálým stresem, který si ani nemusíte uvědomit. Vaše tělo pak reaguje i tak, že přestane spalovat a tuk si automaticky ukládá.

Jídlo při práci ve stresu je to nejhorší, co můžete udělat. Zdroj: Profimedia

Otevřete okno

Jak si pomoci? Rozhodně změňte své stravovací návyky. V první řadě, změňte místo, kde se pravidelně stravujete. Neměla by to být vaše kancelář nebo místo, kde pracujete a jste vystaveni stresu. Ideální je prostor, kde je klid, nikdo vás během jídla nevyrušuje, kde nezvoní mobil, ani vás neruší příchozí zprávy. Řada odborníků tvrdí, že obrovský vliv má i to, zda sedíte během stravování v blízkosti okna, či se díváte do zdi nebo směrem do místnosti. Pohled z okna, navíc když může být ještě otevřené, vám prý pomůže zlepšit metabolismus. Zelená barva stromů a přírody působí skvěle na trávení a peristaltiku. Je prokázáno, že když vidíme zelené stromy, keře a trávu, máme větší chuť na zdravé potraviny, ovoce a zeleninu. Čerstvý vzduch přispěje ke zklidnění, zlepšuje psychickou pohodu a tím zvyšuje i pocit sytosti.

Pohodový oběd v přírodě nebo u okna vám pomůže. Zdroj: Profimedia

Chtějte místo u okna

Stejně tak postupujte i při návštěvě restaurace. Vybírejte si takové podniky, kde ideálně můžete sedět venku na letní zahrádce. Pokud to povětrnostní podmínky nedovolují, zvolte si zásadně místo u okna. Hosté sedící v blízkosti oken si prý častěji z jídelního lístku vybírají lehčí a zdravější pokrmy. Nezapomínejte na každodenní pohyb, chůzi, jízdu na kole či plavání, čerstvé ovoce a zeleninu, luštěniny, kvalitní mléčné produkty, netučné maso, ryby a dostatek tekutin. Pokud toto všechno dodržíte, jistě půjdou nenáviděná kila dolů.

