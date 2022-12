Nedaří se vám hubnout? Možná ráno vstáváte v nesprávný čas. Jak to funguje?

Víte, že spánek souvisí i s vaší snahou zhubnout? Slyšeli jste už o doporučení vstávat velmi brzy ráno jako v pět, o půl šesté a podobně? Proč by to měl být dobrý nápad a má to snad něco do činění i s hubnutím?

Nechcete začít vstávat už v 5:30?

V podsední době se internetem šíří různé zaručené rady, jak nejlépe hubnout, změnit životní styl a kvalitně využít každou hodinu dne. Na všechna tato doporučení je potřeba pohlížet se selským rozumem, ale vzít v úvahu i nabízená doporučení. Někdy nás může zmást zkratkovitá interpretace, jindy nedostatek informací o tom, jak věci fungují, či nač vědci přišli.



Podívejte se, co například doporučuje video na YouTube kanálu ZEK.

Vstávání a spánek ovlivní i hubnutí

Nejen Zek doporučuje vstávání brzy ráno a na jeho odůvodnění samozřejmě také něco je. Nic není černobílé. Ať už chcete zhubnout nebo žít kvalitní život, pak spánek je zcela zásadní. I když je to právě kvalita či délka spánku, které často ignorujeme, pravdou zůstává, že nic neovlivní náš fyzický i duševní stav krátkodobě i dlouhodobě právě tak moc jako spánek.

Pokud se snažíte redukovat váhu, i tehdy je nutné spát kvalitně a dostatečně, to potvrzují i vědecké studie. Aby tělo dobře pracovalo a spalovalo, není nutné jen správně jíst, pít a cvičit, ale dopřát organismu také minimum stresů i dostatek odpočinku. Špatný spánek je obojím, tedy stresem i nedostatkem času na regeneraci.

Spěte alespoň sedm hodin denně. Zdroj: Profimedia

Vstávání brzy ráno má řadu výhod

Zek má patrně pravdu také v tom, že brzké ranní hodiny mohou být ideálním časem k soustředění se a sebemotivaci, ať už jde o cvičení, přípravu kvalitních pokrmů nebo pracovní výkon. Zapomíná však dodat, že pokud chcete brzy vstát, rozhodně musíte jít také brzy spát. U dospělých lidí se ideální délka spánku pohybuje mezi sedmi a devíti hodinami.

Chcete brzy vstávat? Jděte také brzy spát. Zdroj: profimedia.cz

Náš denní rytmus je také jistě daný mnoha dalšími okolnostmi, které nelze ovlivnit. Práce, škola či péče o ostatní členy domácnosti dramaticky ovlivňují rutinu každého dne. Ale pokud se vybičujete k úpravě vašeho rytmu, zjistíte, že brzké ranní hodiny mají skutečně velký potenciál.

Během nerušených minut zvládnete mnohem víc práce, než kdykoli jindy během dne. Podněty k rozptýlení prostě chybí, a vy se proto můžete plně soustředit nejen na práci, ale i na sebe. V klidu se nasnídat, nachystat a začít pracovat. Vypadá to skoro jako idylka, a jestliže vám takový spánkový rytmus vyhovuje, pak opravdu může být i cestou k tomu, abyste zhubli.