Okupují vaši zahradu klíšťata? Proveďte rychlý test, odhalí je do 10 minut

Jsou malá, ale mohou znamenat velké problémy. Řeč je o klíšťatech, které teď doslova řádí. Kolik jich máte na své zahradě?



Říká se, že když jdete do lesa, měli byste si vzít na sebe něco světlého. Nedávno kolovala totiž zvěst, že jemné odstíny klíšťata odpuzují. Ale kdepak! Ve skutečnosti tyhle drobné upíry nezajímá barva vašeho trička, ale spíš tělesný pach. Jedinou výhodou světlého oblečení je možnost klíště vidět a zachytit dříve, než se přisaje.

Klíšťata bývají nejčastěji na travinách. Zdroj: Profimedia

Test klíšťat na zahradě

Nicméně světlou textilii můžete použít jako „lakmusový papírek“, který vám ukáže četnost klíšťat na vaší zahradě. Jak na to? Vezměte si na sebe bílé, béžové, bledě modré nebo jiné světlejší tričko. Noste ho do té doby, než se důkladně propotí. Abyste nemuseli čekat, stačí, když si v něm půjdete zaběhat nebo ho obléknete na fyzicky náročnou práci. Špinavý svršek odhoďte do trávy a sledujte, co se bude dít. Klíšťata na lidský pot reagují téměř okamžitě. Pokud jste zaznamenali větší množství „krvalačných savců“, je potřeba se zaměřit na prevenci.

Využijte světlé propocené oblečení k malému experimentu. Ukáže vám četnost klíšťat na zahradě. Zdroj: Profimedia

Přírodní odpuzovače

Vyhnat klíšťata ze zahrady není lehká práce. Nicméně naši předkové se proti nim bránili pomocí bylinek. Klíšťata nesnášejí aromatické rostliny jako jsou levandule, máta, rozmarýn nebo oregáno. Nevoní jim ani chryzantémy nebo muškáty, proto se neostýchejte zasadit tyhle krásné květny všude, kde se dá… Vytvořte si krásné truhlíky, ale i stylové zahradní mísy, které ozvláštní prostor a dají stopku parazitům. Znepříjemnit život klíšťatům můžete i pomocí pelyňku, který vyloženě nesnáší. Vám tahle léčivka ale pomůže například při zažívacích problémech.

Levandule klíšťata odpuzuje. Zdroj: Profimedia

Když už je pozdě…

Nestačili jste včas zakročit a klíště vám už pořádně pije krev? Nečekejte, až se úplně nacucá a okamžitě ho vytáhněte. Čím dřív se ho zbavíte, tím minimalizujete riziko nemocí jako je borelioza nebo klíšťová encefalitida. Nejrychleji klíště vytáhnete pomocí speciálních pomůcek z lékárny. Pokud je nemáte po ruce, vystačíte si s kouskem textílie. Nasliňte ji, přiložte na ránu a krouživými pohyby se snažte klíště vytáhnout. Kousanec pak ošetřete desinfekcí. Pokud máte příznaky podobné chřipce, raději kontaktujte lékaře.

Klíště můžete vytáhnout i pomocí pinzety. Zdroj: Profimedia

Ještě tip navíc…

Chystáte se na dovolenou a nevíte, jak moc je místo infikované klíšťaty?

Podívejte na se na webovku www.kliste.cz, která zachycuje četnost výskytu klíšťat v České republice.

Před pobytem v přírodě se nezapomeňte nastříkat repelentem proti klíšťatům. Zdroj: Profimedia

Nevíte, jak vytáhnout klíště?

Inspirujte se ještě tímto videem….

