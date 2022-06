Kokosový olej může i uškodit: Proč to není ten nejzdravější tuk?

Milujete kokos a kokosový olej používáte všude, kde je to možné? Je to nejzdravější možná alternativa, anebo jde spíše jen o trend, který zase brzy vystřídá další? Jak působí kokosový olej na zdraví zkoumali odborníci a závěry vás asi nepotěší.

Kokosový tuk je rostlinný olej s velkým "ale"!

Kokosový olej se získává ze sušeného kokosového jádra kokosovníku ořechoplodého. Je to sice rostlinný olej, ale ve srovnání s jinými rostlinnými alternativami ve skutečnosti není tak prospěšný, jak by se mohlo zdát. Odborníci se nicméně zaměřili na konzumaci, nikoli použití v kosmetice či jiné zevní užívání tohoto v Evropě poměrně nového produktu z dovozu.

Pakliže hodnotíme přínos či škodlivost olejů a tuků, pak nás nejvíc zajímá cholesterol a mastné kyseliny. Dnes již víme, že existuje špatný a dobrý cholesterol, respektive LDL a HDL, které získává tělo z potravy. Nicméně tělo si tento cholesterol také umí regulovat. Umí to přirozeně, pokud je zdravé a dobře funguje.

žena kokosový olej Zdroj: Shutterstock

Kokosový tuk, cholesterol a naše zdraví

Cholesterol nemusí být žádný strašák. Nicméně obecně lze říci, že vysokou hladinou cholesterolu trpí 70 % obyvatel ČR, z nichž jsou to častěji muži než ženy. Problémy vysokého cholesterolu mohou být i vrozené. Častěji jsou tyto problémy spojovány s vyšším věkem, nicméně zde je nutné podotknout, že vyšším věkem se v tomto případě rozumí už po třicítce.

Pravdou je, že naše tělo si produkuje většinu cholesterolu samo, a to až ze 60 – 80 %. Zvýšení hladiny dobrého cholesterolu, který odbourává ten špatný, je možné několika způsoby. Roli zde hraje především pohyb, ale pak také rozhodně strava. Oněch 20 – 40 %, které konzumujeme v potravinách, nabývá na důležitosti, a proto je vhodné sledovat, co jíme a jaké tuky k přípravě pokrmů používáme.

Mastné kyseliny v kokosovém oleji zdraví moc nepřejí

Vyšší konzumace nasycených mastných kyselin zvyšuje hladinu cholesterolu. Proto nás tuky zajímají také po stránce jejich obsahu a poměru nasycených a nenasycených mastných kyselin.

Ve světle těchto souvislostí na tom není kokosový tuk dobře. Obecně je známo, že rostlinné tuky a oleje jsou lepší než živočišné, až na několik výjimek. Právě takovými výjimkami jsou kokosový a palmový olej či tuk.

Kokosový olej obsahuje nasycené i nenasycené mastné kyseliny, nicméně těch nenasycených mnohem větší množství, než je jich například v másle. Kokosový tuk obsahuje mezi 80 a 90 % nasycených tuků, máslo okolo 60 %. Rozhodně tedy kokosový tuk může zvedat hladinu „špatného" cholesterolu. Alespoň tak to tvrdí K. Michels z Harvardské univerzity.

Nejsou známé žádné obsažené látky, které by dělaly kokosový olej pro zdraví přínosnějším, než jsou naše tradiční dobře známé rostlinné oleje, jako třeba slunečnicový nebo řepkový. Zdroj: Shutterstock

Pramen zdraví v konzumaci kokosoveho oleje nehledejte

Na obhajobu prospěšnosti kokosového tuku je často argumentováno unikátním složením s tzv. středním řetězcem, díky čemuž by měl být tento typ oleje tělem zpracovaný na energii. Neměl by se tudíž ukládat do cév a tkání. Nicméně jde o problém spíše terminologie, jelikož v kokosovém oleji obsažená kyselina laurová už je Evropským úřadem pro bezpečnost potravin nazývána za nasycenou kyselinu s dlouhým řetězcem. A to platí i pro kyselinu myristovou, která je druhou nejčastěji zastoupenou kyselinou v kokosovém oleji hned po zmíněné laurové.

Někteří odborníci dokonce nazvali kokosový tuk jedem. Jiní se přiklánějí spíše k názoru, že je třeba hledět na stravu jako celek a není třeba démonizovat potraviny, pokud je náš jídelníček vyvážený a máme dostatek pohybu. Nicméně je jisté, že kokosový tuk není zázračným všelékem a rozhodně z něj tělo nemá větší prospěch než z jiných tuků s obsahem nasycených mastných kyselin.

Konzumace kokosového oleje se tedy spíš nedoporučuje, alespoň ne ve větším množství, neboť nejsou známé žádné v něm obsažené látky, které by dělaly tento olej přínosnější než naše tradiční dobře známé rostlinné oleje, jako třeba slunečnicový nebo řepkový. Nicméně přiměřená konzumace kokosového oleje tělu zřejmě neuškodí.