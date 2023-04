Co se stane s vaším tělem, když sníte jeden květ pampelišky denně? Zázrak

Pampeliška je kouzelná bylinka. Než ji vydloubnete z trávníku a jako otravný plevel vyhodíte na kompost, vyzkoušejte její zdravotní účinky. Budete překvapeni, jak prospěšné je na jaře sníst byť jen jeden květ pampelišky denně třeba v salátu nebo polévce.

Teď je všude pampelišek habaděj. Najdete je na loukách nebo podél cest. Bylinkáři proto nelení a vyráží se svými košíky, aby tu nádheru sklidili a využili pro své zdravotní účely. Udělejte to také. Pampeliška totiž není jen obyčejná rostlinka, ale léčivka, která vám může pomoci se spoustou neduhů.

Ať už jde o snižování estrogenů při endometrióze, čištění krve, ledvinové kameny, menstruační bolesti, bolavé klouby při revmatu nebo otoky. Zkrátka v jediné rostlince najdete spojence proti spoustě nemocem, včetně jarní únavy. Využijte toho!

Na videu se dozvíte o blahodárných účincích pampelišky. Zároveň se naučíte připravit si i zdravý pampeliškový čaj:

Balík vitaminů z pampelišky

Přestože pampeliškový med je sladký, samotná pampeliška má trochu nahořklou chuť. Pokud jí překonáte, získáte pro své tělo podle vědců celý „balík vitamínů“ A, B, C, D a minerálů (zejména betakarotenu, draslíku, vápníku, železa). Nejlepší na pampelišce je, že nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, takže jí můžete rozumně využívat jako léčivku. Ovšem pokud to s množstvím pampelišky výrazně přeženete, může se stát, že se vám objeví vyrážka, nevolnost nebo dostanete průjem. I v tomto případě platí všeho s mírou.

Květy pampelišky můžete přidat do salátů, polévek nebo pomazánek. Zdroj: Profimedia

Pampeliška v jídle

Sníst jednu pampelišku denně jako jednohubku dokáže maximálně býložravec. Vy si ji raději dopřejte v jídle nebo pití. Květ ozdobí vaše dezerty, ale i nápoje. Skvělé jsou její listy i květy v salátech, polévkách, pomazánkách či těstovinách. Vyzkoušejte třeba také pampeliškové máslo. Jak na to?

Do změklého másla přimíchejte jemné květy pampelišky. Přidejte jemně nakrájené listy česnáčku a máte hotovo! Máslo můžete přidat k bramborám, masu, jáhlám, pohance nebo špenátu. Pampeliška urychlí vaše trávení a zároveň očistí tělo od toxinů a to se na jaře více než hodí.

Bylinkové máslo s pampeliškami hezky vypadá i chutná. Zdroj: Profimedia

Sušená pampeliška je také dobrá

Květ pampelišky můžete také sušit, namlít a používat jako prášek do různých pokrmů. Vhodný je třeba do krémových polévek, ale také ho můžete nasypat do těsta na domácí chléb nebo jiné pečivo. Vaše housky, chleba nebo placky budou tak o dost stravitelnější.

Zdroj: www.novinky.cz, www.youtube.com