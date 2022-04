Co se stane s vaším tělem, když si dáte každý den nalačno lžičku lněného oleje?

Taková malinká semínka a tolik síly v nich! Kdo by to očekával. Jedna lžička lněného oleje denně je zázrak, který vám do organismu dodá potřebné látky. A i přes to, že se jedná o olej, je jeho užívání zdravé!

Dříve byl lněný olej v naší zemi velice oblíbeným produktem, který se prodával na trzích. V dnešní době se k němu opět uchylujeme, protože má nepřehlédnutelně pozitivní účinky na zdraví. Mezi všemi známými oleji je ten lněný rozhodně nejzdravější!

Lněný olej vám dodá vitalitu. Zdroj: profimedia.cz

Len setý

Když se řekne len, asi vám hned vyvstane na paměti textilní průmysl. Jedná se o jednoletou rostlinu, která oplývá hezkými modrými kvítky. Plod je tvořen tobolkou se semeny, které se sbírají pro výrobu - lisování lněného oleje. Výživové hodnoty lněného semínka byly známy už ve starověkém Egyptě.

Lněný olej

Lněný olej se dá v dnešní době zakoupit v nejrůznějších obchodech a jeho cena není až tak závratně vysoká, naopak vás jeho koupě nebude finančně zatěžovat, tak jako u jiných doplňků stravy z lékárny.

Lněný olej obsahuje například esenciální nenasycené mastné kyseliny omega 3, omega 6, omega 9, vitamíny C, B a E, lignany, antioxidanty nebo lecitin. Jeho pravidelným užíváním dopřejete tělu ochranu srdce a oběhového systému, snížení hladiny cholesterolu, nižší pravděpodobnost infarktu či mozkové příhody. Poděkuje vám i vaše trávicí soustava, po pravidelném užívání dochází ke zrychlení metabolismu, což vám usnadní snahy i v oblasti hubnutí. Olej ocení i muži, kterým pomáhá při prostatických problémech. Lněný olej využijete i na péči o svou pokožku – hydratuje, navrací pleti pevnost a elasticitu. V tomto případě nanášejte vždy na vlhkou pleť.

Začínejte pozvolna

Doporučuje se začínat zlehka jednou lžičkou denně, přičemž dětem do pěti let dávejte půl lžičky. Po dvou týdnech můžete dávkování zvýšit, pro dospělé na jednu polévkovou lžíci, dětem lze podat jednu lžičku. Toto zvyšování dávky není úplně nutné, jelikož do těla i s nižším dávkováním dodáte potřebné minimální množství Omega – 3.

Lžička lněného oleje denně bude bohatě stačit. Zdroj: popout / Shutterstock.com

Důležité informace

lněný olej uchovávejte v chladničce

po otevření lněný olej spotřebujte do 6 týdnů, poté už hrozí jeho žluknutí

možná se vám zdá výhodné zakoupit větší balení, ale spotřebujete ho? Jeden člověk využívá za šest týdnů cca 250 ml.

kupujte si pouze panenský, za studena lisovaný olej

nikdy neužívejte žluklý nebo jinak zapáchající olej

lněný olej lisovaný za studena nikdy nepoužívejte k vaření, ale klidně si ho přidejte do salátu

Zdroje: www.mojezdravi.cz, www.magazinzdravi.cz