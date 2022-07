Jak se úplně přirozeně zbavovaly lupů naše babičky

Také vám ve vlasech někdy „sněží“? Bohužel nejde o vločky, které se teplem rozplynou, ale o lupy. Proto je potřeba se jich co nejdříve zbavit. Jak?

K lupům můžete přijít doslova jako slepý k houslím. Odborníci tvrdí, že jejich produkci spouští hned několik faktorů – stres, špatné stravovací návyky, nevhodná vlasová kosmetika, nedostatek vitaminu B nebo kožní onemocnění, jako jsou lupénka, seboroická dermatitida nebo kvasinkové infekce. Rozklíčovat tu pravou příčinu lupů není leckdy snadné.

Sólo pro jedlou sodu...

Tenhle bílý prášek funguje jako jemný exfoliant (nebo chcete-li peeling). Nejenže odstraní odumřelé kožní buňky, ale postará se i o kompletní prokrvení vlasové pokožky. Výsledkem je úleva – žádné svědění a šupinatění kůže! To určitě stojí za pokus.

Jak na to:

Pořádně si namočte vlasy. Do prstů si vezměte trochu jedlé sody a krouživými pohyby ji vmasírujte do vlasové pokožky. Nechte působit 2 minuty a poté hned spláchněte. Na závěr si vlasy umyjte šamponem, jak jste zvyklí. Tuhle proceduru opakujte každý třetí den. Lupy by měly ustoupit.

Silná dovojka proti lupům: jedlá soda a jablečný ocet. Zdroj: Profimedia

Silná dovojka: jedlá soda a jablečný ocet

Vlasovou nirvánu v podobě redukce lupů vám může navodit i silné spojení jedlé sody a jablečného octa. Zatímco jedlá soda funguje jako přírodní čistič, ocet je skvělou prevencí proti plísňovým infekcím.

Jak na to:

Smíchejte 3 lžičky jablečného octa se 2 lžičkami jedlé sody. Výslednou kašičku vmasírujte k vlasovým kořínkům. Nechte ji zhruba 3 minuty působit a poté spláchněte vlažnou vodou. Stejný postup opakujte dvakrát týdně. Mělo by se vám výrazně ulevit!

Když se do toho vloží zázvor…

Zázvor má většina z nás spojený se zimou a horkým čajem. Pravdou ale je, že tenhle oddenek funguje i na poli kosmetiky. Jeho šťáva zabraňuje množení kvasinek, a tím pádem i tvorbě lupů. Využijte toho při vlasové péči.

Jak na to:

Smíchejte dvě polévkové lžíce sody a 1 malou lžičku zázvorové šťávy. Kašičku vetřete ke kořínkům vlasů, nechte působit pár minut a poté smyjte. Uvidíte, že vaše vlasová pokožka se zklidní a nebude tak nepříjemně svědit.

Zázvorová šťáva zabraňuje množení kvasinek, a tím pádem i tvorbě lupů. Zdroj: Profimedia

Co vám ještě při boji proti lupům pomůže:



Tea tree olej – podobně jako jablečný ocet, i tea tree olej bojuje proti zánětům a kožním plísním. Protože jde o poměrně silný přípravek, před aplikací ho zřeďte s několika kapkami kokosového oleje.

Kokosový olej – hydratuje vlasovou pokožku, čímž zabraňuje jejímu vysoušení a tvorbě lupů.

Aloe vera – rostlina pomáhá v boji proti kožním plísním, které mají za následek nejen lupy, ale i samotné vypadávání vlasů.

Tea tree olej ve spojení s kokosovým olejem vám uleví od lupů. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.prostreno.cz, www.mariakaniyouths.org/cs